散戶斷頭 融資維持率下跌…700檔介於140%至130%

台股這波近4,000點修正，集中市場融資擔保維持率愈來愈低，依金管會公布證交所提供數據，8月5日擔保維持率降到153.74%，跌破160%，外資借券賣出占交易量比重走低到3.34%，前者顯示散戶融資斷頭增加，後者則反映外資借券做空力道趨緩。

券商主管說，這兩大數據也反映了5日殺盤力道，主要來自散戶的融資斷頭而非外資砍股。

5日時證期局長張振山說，到2日止維持率163%，只要不低於150%左右，以前一波股市來看，大概是150%左右，就會介入這個市場。

證期局主秘尚光琪昨（6）日說，要啟動穩定措施的情境，並非考慮單一指標要件，而是要依國際情勢、市場環境做綜合考量判斷。

她說，國際政經情勢多變，須看當下整體狀況做評估，過去每次救市情境，也都是依照當時市況做綜合考量。

國際情勢包括地緣政治、經濟政策如日本利率政策等，這些經濟事項是否影響股市，造成股市非理性下跌，金管會將去參考市場和政經情勢的反應做綜合判斷。

進一步觀察目前上市櫃公司，依CMoney系統統計融資維持率低於140%、高於130%個股，共有700餘檔，產業別橫跨傳產、科技兩大類，其中科技硬體大廠如宏碁、仁寶、英業達，AI供應鏈的創意、M31、雙鴻、奇鋐等均含括其中。

傳產方面，包括汽車鈑金件的東陽、重電設備類的士電、亞力、中興電，自動化設備股亞德客-KY、線纜股華新、化工股中華化、生技股的美時與寶齡富錦、紙類股正隆及華紙、鋼鐵股的中鴻與長榮剛等，維持率均有偏低疑慮。

事實上，券商高層主管說，當整戶融資維持率低於130%時，券商會電話通知客戶補錢，俗稱追繳，二天內若補回166%以上，則解除融資追繳狀態；若補回130%~166%，後續若低於130% ，當日下午必須補錢，否則隔日直接強制賣出，也就是俗稱的「斷頭」；若仍低於130%，隔日開盤則強制賣出股票（斷頭）。