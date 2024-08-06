台股反彈 融資餘額再減163.06億元
台股今天報復性反彈670.14點，收在20501.02點，但中小型股表現疲弱，櫃買指數收黑0.85%。被視為散戶動能的融資餘額今天減少新台幣163.06億元，加上5日減少182.87億元，已連續2天瘦身逾百億元。
證交所信用交易統計晚間出爐，台股最新融資餘額為2912.62億元，相較5日3075.68億元減少163.06億元。
國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者訪問表示，台股5日重跌，在指數爆量、期貨跌停等多重因素影響下，融資餘額大減，凸顯市場極度恐慌，醞釀今天反彈。
不過蔡明翰認為，台股後續能否往上走高，融資是否退場並非關鍵因素，重點是讓市場了解經濟面狀況沒有那麼糟，稍微恢復信心，台股才有走揚空間。
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