外資回補台股243億元 加碼台積電、美債ETF
台股今天反彈670.14點站回2萬點之上，終場收在20501.02點。外資及陸資今天轉為買超新台幣243.92億元，終止連2賣，回補台積電3.05萬張，並加碼高股息ETF及美債相關ETF。
三大法人今天合計買超台股262.66億元，自營商賣超117.13億元，投信買超135.87億元，外資及陸資買超243.92億元。
外資2日及5日分別賣超台股966.59億元、699.6億元，今天終於回補243.92億元，大量布局長天期美債ETF，買超元大美債20正2（00680L）達4.95萬張居冠；國泰20年美債正2（00688L）獲買超1.53萬張，排名第6。
晶圓代工廠台積電今天反彈上漲7.98%、收880元，收復半年線840元，外資今天回補買超3.05萬張，為外資買超第2名個股。
其他入列外資買超前10名包括復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）皆獲買超2.07萬張，中信成長高股息（00934）買超1.19萬張；以及華邦電、泰金寶、大同、台灣大。
投信今天買超135.87億元，主要布局金融股，前10名依序為聯電、中信金、兆豐金、第一金、永豐金、台積電、元大金、遠東新、和碩及遠傳。
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