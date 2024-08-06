快訊

奧運桌球／中華隊男團不敵日本止步8強 莊智淵奧運之旅結束

全球股災巴菲特遭怪罪元凶 股神為何大賣蘋果？3個背後思維有深意

外資回補台股243億元 加碼台積電、美債ETF

中央社／ 台北6日電

台股今天反彈670.14點站回2萬點之上，終場收在20501.02點。外資及陸資今天轉為買超新台幣243.92億元，終止連2賣，回補台積電3.05萬張，並加碼高股息ETF及美債相關ETF。

三大法人今天合計買超台股262.66億元，自營商賣超117.13億元，投信買超135.87億元，外資及陸資買超243.92億元。

外資2日及5日分別賣超台股966.59億元、699.6億元，今天終於回補243.92億元，大量布局長天期美債ETF，買超元大美債20正2（00680L）達4.95萬張居冠；國泰20年美債正2（00688L）獲買超1.53萬張，排名第6。

晶圓代工廠台積電今天反彈上漲7.98%、收880元，收復半年線840元，外資今天回補買超3.05萬張，為外資買超第2名個股。

其他入列外資買超前10名包括復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）皆獲買超2.07萬張，中信成長高股息（00934）買超1.19萬張；以及華邦電、泰金寶、大同、台灣大。

投信今天買超135.87億元，主要布局金融股，前10名依序為聯電、中信金、兆豐金、第一金、永豐金、台積電、元大金、遠東新、和碩及遠傳。

台積電 外資

延伸閱讀

外資買超243億元 買最多竟是這檔 ETF、台積電居次

台股跌深強彈670點收20,501點 台積電漲65元收880元

台積電拚漲停僅差一小步 終場收880元、市值22.82兆

台積電一天跌停一天拚漲停 今市值重返22兆

相關新聞

台股反彈重回2萬點 法人：止穩關鍵看2指標

台指期強彈逾千點，帶動台股今天跌深反彈，重回2萬點大關，終場上漲670.14點，收20501.02點。法人認為，台股尚未...

違約交割2.4億元！兩高價股爆違約交割 明天恐怕更多

大盤重挫，擔心的高額違約交割果然出現，證交所6日統計買賣的違約交割金額為2.4億元，材料KY（4763）及國巨（2327...

殺盤兇手找到了！擔保維持率跌破160% 要救市了嗎？

據證交所數據顯示，8月5日擔保維持率降到153.74%，正式跌破160%，外資借券賣出占交易量比重則走低到3.34%，與...

台股2、5日暴跌 證交所喊話：6日集中市場交割秩序正常

台股2日、5日接連暴跌，依台股T+2交易制度，市場擔憂6日起將爆發高額違約交割。證交所表示，6日集中市場整體交割秩序正常...

少年股神又傳操作失利 材料-KY、國巨爆違約交割

台股近日跌勢兇猛，當沖族又傳操作失利，臺灣證券交易所6日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額2.3億元，買賣相抵...

台股今年大盤指數飆高 券商現股質借業務量能達2900億

台股今年以來大盤指數飆高、成交量擴大，也使證券商的股票質押業務爆大量，根據金管會最新公布，證券商所辦理的「不限用途款項借...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。