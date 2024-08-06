台股反彈重回2萬點 法人：止穩關鍵看2指標

台指期強彈逾千點，帶動台股今天跌深反彈，重回2萬點大關，終場上漲670.14點，收20501.02點。法人認為，台股尚未止穩，須觀察融資餘額變化、單日成交量是否降至新台幣4000億元等2項指標。

台股連續2天合計暴跌逾2800點後，今天上演報復性反彈，權值股台積電和聯發科回神，加權指數盤中最高觸及20751.5點，勁揚920.62點，高低震盪逾千點，終場收在20501.02點，上漲670.14點，漲幅3.38%，成交值6399.05億元。

統一投顧董事長黎方國接受中央社記者電訪分析，台股今天是跌深反彈格局，但高檔遇賣壓，留下長上影線，可能難以持續反彈，盤勢尚未止穩，需要時間消化賣壓。

黎方國指出，目前投資人還在前仆後繼搶反彈，尚未出現落底訊號。台股止跌關鍵可以觀察幾個指標，首先是融資餘額變化，其次是單日成交量是否萎縮至4000億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股今天反彈，可以讓潰散的市場信心稍微振作；但在反彈過程中，市場壓力還是很沉重，部分投資人或許因為投資槓桿或融資水位問題，必須持續出場。另外，部分投資人認為美國經濟確實有衰退跡象，導致賣壓浮現，加權指數今天盤中一度翻黑。

蔡明翰強調，短線必須先讓市場信心稍微恢復，如果台股至少3天不再創低，可視為谷底已過的訊號，接下來要等待市場看法轉變，認同總體經濟沒有想像那麼糟，股市才有望回到多頭格局。