永續證照課程 開放報名
由全球權威專業投資人士機構CFA Institute官方簽約授權，臺灣碳權交易所（TCX）及臺灣永續金融與企業影響力協會共同開設的「CFA永續證照系列課程」第一階段，即日起正式開放報名。
「CFA永續證照系列課程」第一階段即為CFA協會的ESG投資國際證照（Certificate in ESG Investing），是國際上最具知名度且認可度最高的永續證照之一，包括高盛、摩根大通、HSBC等頂尖投資機構都要求其員工持有此證照。據CFA統計，全球已超過2.5萬名專業人士取得ESG投資證照，臺灣目前僅有149位持證，亟需擴大永續投資人才的培育。
碳交所表示，本課程將深入探討環境、社會和治理因素下的責任投資多樣性、ESG分析評價原理、投資組合建構與管理等重要議題，協助學員瞭解全球最新的永續投資趨勢。
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