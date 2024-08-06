永續證照課程 開放報名

由全球權威專業投資人士機構CFA Institute官方簽約授權，臺灣碳權交易所（TCX）及臺灣永續金融與企業影響力協會共同開設的「CFA永續證照系列課程」第一階段，即日起正式開放報名。

「CFA永續證照系列課程」第一階段即為CFA協會的ESG投資國際證照（Certificate in ESG Investing），是國際上最具知名度且認可度最高的永續證照之一，包括高盛、摩根大通、HSBC等頂尖投資機構都要求其員工持有此證照。據CFA統計，全球已超過2.5萬名專業人士取得ESG投資證照，臺灣目前僅有149位持證，亟需擴大永續投資人才的培育。

碳交所表示，本課程將深入探討環境、社會和治理因素下的責任投資多樣性、ESG分析評價原理、投資組合建構與管理等重要議題，協助學員瞭解全球最新的永續投資趨勢。