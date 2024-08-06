六家AI鏈將發表業績

臺灣證券交易所攜手永豐金證券將於20日至22日共同舉辦「AI產業鏈」主題式業績發表會，邀請樺漢（6414）、建準、東台、凌華、東元及光寶科等六家公司登場，對投資人說明近期營運表現及AI供應鏈前景。

證交所表示，六家受邀公司將於證交所分享近期公司財務業務情形、產業最新動態與發展，展現相關公司的競爭優勢，並提升公司資訊透明度，另亦邀請資策會產業情報研究所以「人工智慧新技術發展方向與產業應用趨勢」為題進行專題演講。

證交所「AI產業鏈」主題式業績發表會時程

全球AI產業近期有明顯突破，由於台灣具完整科技產業供應鏈，於此趨勢中順勢取得AI產業鏈中的關鍵地位，因而證交所選定「AI產業鏈」為主題，邀請六家公司參與業績發表會，與投資人分享近期公司財務業務情形及未來發展，希望讓投資人能更瞭解目前AI產業應用及趨勢，持續提升我國資本市場競爭力。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台股以AI、先進製程相關題材領頭，包括台股權值三王台積電、鴻海與聯發科都是AI產業鏈龍頭，在第3季表現通常也較為震盪，平均漲跌為下跌2％，直到第4季後大多會重返強勢。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另自2023年起上市公司每年須擇一場次就受邀參加之法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

本次主題式業績發表會及產業講座相關詳細資訊，請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。本次活動開放現場或線上參與，現場每場次限50人，自即日起開始報名。