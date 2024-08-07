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就市論勢／重電、生技 伺機布局

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數昨（6）日上漲670點，收20,501點，漲幅3.3%，近月大盤快速修正，從高點24,416點一口氣修正4,000多點，差點直奔年線。融資斷頭齊發，停損賣壓出籠，指數一口氣修正到滿足點，不少個股已跌破年線，等於今年漲幅全部回吐。

猶記得大盤在24,000多點時，大多個股評價是以2025年的20倍本益比以上進行評價，跌到2萬點，不少個股已修正到低於今年本益比20倍之下。好不容易等到好的低接買點出現，建議投資人可以尋找好的個股進場。

投資建議

股市賣壓已獲得釋放，不少個股明珠蒙塵，物美價廉，不買嗎？

近期股市下跌，利空消息不停放送。市場皆傳輝達GB200將延後出貨，對應大盤系統性風險發生，與AI有關個股同步呈現斷崖式修正。晚出貨並不等於需求消失，第4季若來不及，2025年也會出貨，對應目前便宜的股價，無疑是天上掉下來的禮物。

同樣的，台積電等大型權值股、CoWoS設備股，產能需求並未改變，預期今明年產能翻倍再翻倍，對於相關設備商及封測廠可算是吃下未來持續成長的定心丸，逢低都是好買點。

第3季是手機出貨旺季，手機供應鏈族群包括光學鏡頭、PCB、聲學元件、通訊元件等，有望帶動相關零組件營收表現創下今年新高。

傳產股方面，重電與綠電個股跌幅很重，今明年在台電釋出電力設備標案挹注下，加上民間綠電持續投入，給予電力設備股長期發展機會。股價逢低可多留意。

生技類股基本面最不受景氣循環影響，只是股價也難逃大盤下跌牽連，建議逢低適度布局生技類股。

個股 生技類股

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