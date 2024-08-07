業績三增股 盤面焦點

7月營收密集出爐，上市櫃公司營運表現備受矚目；截至昨（6）日止，鴻海（2317）、臻鼎-KY、智邦等，7月營收月增與年增、今年前七月營收年增的「營收三增」業績成長股，可望擷取盤面目光。

台股昨天價量齊揚，上演報復性反彈，權值股台積電和聯發科回神，加權指數站回2萬點之上，盤中最高觸及20,751點，勁揚920點，高低震盪逾千點，終場收20,501點，上漲670點。

邁入8月後，正值7月營收密集公布期，上市櫃公司接續發布，產業淡旺季變化是否連動影響出貨表現，備受關注。

台新投顧副總黃文清表示，台股7月營收將接續公布，法說會也將召開；今年上半年與第2季財報也將邁入公布高峰，均將牽動盤勢多空表現。

現階段大盤預期呈現高檔整理格局，未來影響台股觀察重點，在於國際股市表現，以及各公司營收、原物料行情走勢等。

就基本面看，大型電子股如半導體、蘋果供應鏈等基本面並沒有改變，預計在營收陸續公布後，法人資金可望接續回籠，大盤仍有機會持續反彈。

根據統計，在已公布7月營收個股中，計有13檔無論是營收月增或年增，還是今年前七月營收年增，均向上成長，分布在半導體、光電、網通、電子零組件等電子股，傳產有生技、汽車、橡膠等族群。

觀察7月營收月增率，力旺、大立光、臻鼎-KY、晶技、信驊、貿聯-KY、南港、鴻海、台燿、台光電等，均月增超過一成；東陽、藥華藥、智邦等，7月營收也都較上月穩步擴增。

進一步分析7月營收年增率，信驊、藥華藥、台燿、台光電、大立光、臻鼎-KY等，均年增三成以上；其他較去年同期成長個股，還包括南港、晶技、鴻海、力旺、智邦、貿聯-KY、東陽等。

第一金投顧董事長陳奕光指出，7月營收年增率與月增率同步大幅成長個股，股價表現相對抗震，這些具有業績題材支撐族群，未來在大盤多頭持續反攻時，將扮演攻擊重心。

至於操作上，趨勢看好產業族群，成長性可望優於整體經濟，選股仍是致勝關鍵；在7月營收陸續公布同時，盤勢短期焦點仍將以業績成長股為焦點。