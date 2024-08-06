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違約交割2.4億元！兩高價股爆違約交割 明天恐怕更多

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股6日止跌，指數回守2萬點大關，但前兩天重挫，違約交割金額6日大增至2.4億元，7日恐怕更多。記者余承翰／攝影
台股6日止跌，指數回守2萬點大關，但前兩天重挫，違約交割金額6日大增至2.4億元，7日恐怕更多。記者余承翰／攝影

大盤重挫，擔心的高額違約交割果然出現，證交所6日統計買賣的違約交割金額為2.4億元，材料KY（4763）及國巨（2327）均達違約資訊揭露門檻，6日統計的違約交割情形是上周五（8月2日）台股重挫1004點當天的下單。

其中材料KY違約金額1億5872萬元，通報券商為國票安和及華南古亭；國巨違約金額4682萬元，通報券商為國票安和，材料KY股價2日收盤為850元、國巨股價2日收盤為743元，均為高價股。不過，證交所表示，買賣互抵後金額僅1824萬元，實質影響相對有限，交割風險在可控管範圍。

證交所的交易是T+2制度，買賣股票的2天後，如果銀行帳戶餘額不足、扣款失敗，違約交割就會發生，台股上周五重挫1004點，6日統計的違約交割比平常為高在意料之中，本周一台股暴跌1807點，明（7）日公布違約交割金額恐怕會更多，法人預期明日應該是違約交割高峰，且應該同樣以高價股為主

不過，8月6日並非股市這波回檔修正以來最大違約交割金額，7月23日統計違約交割金額達3.25億元，達揭露門檻的個股為台積電，違約交割總金額2.27億元，通報券商有元大北府、群益東門、富邦台南、美好蘆洲、國泰敦南。

台股 國巨

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