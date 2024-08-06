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捷迅第2季每股賺1.5元 裕民獲利寫7季新高

中央社／ 台北6日電

貨攬業者捷迅今天公布第2季財報，合併營收達新台幣12.09億元，季增23.44%，年增57.56%，每股盈餘1.5元。裕民航運公布第2季稅後淨利約12.14億元，季增23%，年增1.03倍；每股盈餘1.44元，為近7季新高。

捷迅發布新聞稿表示，今年上半年營收成長，除了電商貨持續放量出貨外，也因人工智慧（AI）客戶及電動車、電子廠等客戶，帶動整體空、海運載運貨量提升。

捷迅已於今年第2季末完成西雅圖併購案，有別以往電子客群跨足生鮮貨品領域，將在第3季為集團帶來貢獻。位於美國德州的13萬呎保稅物流倉也將扮演物流供應鏈中的重要角色，預計明年第1季末啟動，捷迅目前已陸續接獲多家廠商及客戶諮詢相關合作案。

觀察下半年航空領域市況，捷迅表示，從亞洲飛往北美的貨機航班尚未恢復到疫情前數量，運費不會巨幅下降，且因上半年需求集中在電商及AI伺服器，下半年因智慧型手機新機發表前補貨需求，可望帶動數家供應鏈電子廠出貨，有助於整體市場不被單一產品影響而導致運價震盪過大。

捷迅指出，第3季末到年底，原本就是傳統航空貨運旺季，不論提前出貨或旺季需求來臨，只要美中貿易戰的選舉議題持續發酵，今年下半年貨運量需求還是可能持續。

裕民表示，今、明年尚有4艘6萬4000噸新船將投入營運，將挹注營收。裕民目前營運中船隊有68艘，船隊總噸位數有94%屬環保船，比率遠高於市場平均37%；散裝船隊平均船齡6.5年，約為市場平均船齡12.3年的一半。

此外，裕民船隊中有91%船舶符合營運碳強度（CII）指標，不需要減速航行，可提升整體船隊的營運競爭力。

裕民也規劃船隊長期成長策略方向，設定船隊艘數大於100艘、船隊總載重噸突破1000萬噸的雙成長目標。

捷迅 裕民

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