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台股波動大免驚！官方版股市回檔投資術在此

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

近期全球股市及台股指數的上沖下洗讓許多投資人心情也跟著波動不已，投信投顧公會表示，國內基本面仍屬穩健，股價漲多後的回檔為良性的修正波段，投資人此時可以正面的態度檢視自己的投資標的。

投信投顧公會對於不同風險型態的投資人，分別提供適合的投資心法。

對於積極型的投資人，通常以股票型基金等波動性較大的投資標的為主。當股市出現回檔整理的格局時，以長期投資的眼光來看，此時正是積極型投資人入市或加碼的好時機。若是以定期定額的方式投資基金的投資人，投信投顧公會提醒「紀律投資」絕對是未來享受投資成果的不二法則，也就是無須理會市場的雜音，堅定維持既有的投資方式（扣款金額、扣款頻率、扣款時間等），才能把握時機累積基金單位數及未來財富。

對於穩健型投資人，投信投顧公會表示，不論是境內基金或境外基金，都已有風險報酬各異的投資選擇，投資人可以掌握「多元投資」的原則。即使全球股市震盪幅度較大時，並非所有資產類型的基金都是同方向的走勢。例如市場人士對於美國聯準會未來降息的預期愈來愈高，近期債券型基金的表現就相當亮眼，穩健型投資人適度調整債券基金部位便有機會參與債市的多頭行情。投資人可以自行選擇搭配不同類型的共同基金，掌握不同資產類型的投資機會，或是直接以平衡型或多重資產型基金為主，由基金經理人視各個投資市場的展望調整適當的配置部位。上述兩種方式在全球主要股市同步回檔的階段，都是相對穩健的投資策略。

投信投顧公會建議投資人，市場波動是常態，投資人要保持理性，依自己的投資目的、風險型態決定資產配置，不要因為市場一時的劇烈波動，就做出大量殺出或停止投資等影響自身長期投資目標的決策，而應冷靜關注投資標的的基本面，避免盲目跟隨，做出對自己最有利的投資決策。

基本面 美國聯準會

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