殺盤兇手找到了！擔保維持率跌破160% 要救市了嗎？

據證交所數據顯示，8月5日擔保維持率降到153.74%，正式跌破160%，外資借券賣出占交易量比重則走低到3.34%，與上周五（8月2日）相較，維持率大降了10個百分點，外資借賣比則走低0.19個百分點，前者顯示散戶融資斷頭增加，後者則反映外資借券做空力道趨緩。

券商主管說，這兩大數據也反映了8月5日殺盤力道，主要來自散戶的融資斷頭而非外資砍股，加上5日投資人大量申購台股ETF，各投信的台股ETF為了因應投資人贖回潮，只得拋股，兩相拋售力道疊加，讓台股創史詩級的崩跌。

5日證期局長張振山說，到2日止維持率163%，只要不低於150%左右，以前一波股市來看，大概是150%左右，就會介入這個市場。

那麼，是時候啟動救市措施了嗎？證期局主秘尚光琪說，要啟動穩定措施的情境，並非考慮單一指標做要件，而是要依照國際情勢、市場環境做綜合考量判斷。

她說，國際政經情勢多變，需要看當下整體狀況做評估，過去每次救市情境，也都是依照當時市況做綜合考量。

國際情勢包括地緣政治、經濟政策如日本利率政策等，這些經濟事項是否影響股市，造成股市非理性下跌，金管會將去參考市場和政經情勢的反應做綜合判斷。

金管會主委彭金隆2日在研訓院接受媒體採訪時說，台股受國際經濟數據、部分大型科技股財報、及中東地緣政治等諸多因素影響而大跌，甚至周邊國家股市波動比台股還大，但至今台股漲幅仍居亞股之首，台股相對韌性強。

股市走勢終將回歸基本面，提醒投資人多關注上市櫃公司財業務表現要看投資標的本質和未來展望，這才是最重要的；此一番話，仍被市場解讀為「信心喊話」。

彭金隆也強調，若未來股市發生非理性下跌，必要時，會請證交所和櫃買評估採取必要措施，顯示金管會認為，至今台股尚未發生非理性下跌的狀況。