台股今年大盤指數飆高 券商現股質借業務量能達2900億

台股今年以來大盤指數飆高、成交量擴大，也使證券商的股票質押業務爆大量，根據金管會最新公布，證券商所辦理的「不限用途款項借貸業務」，近期每日融通餘額已衝到2900億元上下。據了解，其中龍頭券商元大證券，就包辦了1千億，占比約三分之一。

上述統計為7月23至31日的統計。所謂的「不限用途款項借貸業務」，是以投資者在該券商下單的現股股票，向該券商質借，提供投資人較為彈性的資金用途，在現行證券商辦理證券業務借貸款項的三大業務裡餘額遠超過其他二項。

金管會最近要修改「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法，主要為了開放證券商辦理具有發行人員工或原股東身分的客戶，認購發行人初次上市、上櫃現金發行新股，或已上市上櫃後現金增資發行新股為擔保的借貸款項，即認股借貸，目前券商辦理證券借貸款項的業務量也引人矚目，金管會亦公布上述統計。

另外二項，則分為T+5型及半年型。其中，T+5型屬短期周轉性質，證期局說明，由於融通期限極短，因此每日借還款頻繁，統計近期每日融通餘額約在10億~15億元不等，每日融通餘額差異甚大；至於半年型，則屬資金融通性質，借款期限較長，故借還款情形較為穩定，統計近期每日融通餘額約維持在5億元上下。