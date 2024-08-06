少年股神再翻車！材料-KY、國巨爆鉅額違約交割

台股2日、5日連續兩天暴跌超過千點，「少年股神」翻車了。臺灣證券交易所統計，6日證券商申報投資人違約金額的買進、賣出合計總金額2億3,993萬5,865元，買賣相抵後1,824萬1,185元；當中，達違約資訊揭露標準的個股有兩檔，分別是材料-KY（4763）1億5872.3萬元、國巨（2327）4,682.1萬元。

其中，材料-KY是來自國票證券安和分公司、華南永昌證券古亭分公司，國巨則來自國票證券安和分公司；其中，國票證券安和分公司一天之內就申報了材料-KY、國巨。

以證交所近年統計數字來看，違約買進加計賣出金額2.39億元，是7月23日3.2億元以來新高，至於買賣相抵後金額1,824萬元，則為今年7月23日以來高點，大致仍處於正常水準。不過，依照台股T+2交易制度推算，2日跌1,004.01點，5日再跌1,807.21點，短短兩天暴跌2,811.22點，明天（7日）才會是違約交割的高峰期。