兩大高球具代工廠公布7月營收 復盛年增32.9%、明安年增20.4%

兩大高爾夫球具代工業者6日公布7月營收表現，復盛應用（6670）單月為21.15億元、年增32.9%，明安（8938）單月為10.13億元、年增20.4%。目前兩業者均正為客戶群展開新款式產品投產前置作業，正式啟動出貨後將可為營運進一步加持。

法人指出，觀察復盛應用和明安的營運變化，今年隨著旗下品牌客戶群的產品庫存去化已告一段落；同時，相繼上架的新款產品普遍有不錯銷售成績，均有追加訂單落袋，挹注出貨呈現淡季不淡態勢。

以復盛應用來看，7月營收為21.15億元，年增32.9%、月減近0.1%；累計今年前七月營收達146.27億元，年增6.3%。該公司今日上漲3元，收於262.5元。

明安方面，7月營收為10.13億元，年增20.4%、月增7.9%；累計今年前七月營收達79.38億元，年減11.2%。另生產小白球的子公司明揚（8420）7月營收為1.32億元，年減49.4%、月增41.7%；累計今年前七月營收達4.77億元，年減79.3%。

明安今日下跌0.4元，收於78元。

展望營運前景，法人認為，高爾夫球運動歷經疫情期間打球人口、人次大幅增加的情況下，整體市場規模擴大，目前各品牌客戶普遍抱持著謹慎樂觀態度，持續看好高爾夫球運動產業。

依兩大代工廠現階段所掌握的新款式產品開模等前置作業進度，客戶群可望9月開始進入量產水準，並於第4季進入出貨旺季，將可為營運成長增添新動能。