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證交所「AI產業鏈」主題式業績發表會 8月20日起陸續登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「AI產業鏈」主題式業績發表會。(資料來源：臺灣證券交易所)
「AI產業鏈」主題式業績發表會。(資料來源：臺灣證券交易所)

臺灣證券交易所與永豐金綜合證券將於8月20日至8月22日共同舉辦「AI產業鏈」主題式業績發表會，邀請樺漢（6414）、建準（2421）、東台（4526）、凌華（6166）、東元（1504）及光寶科（2301）共6家公司，分享近期公司財務業務情形、產業最新動態與發展，展現相關公司的競爭優勢，並提升公司資訊透明度，另邀請資策會產業情報研究所以「人工智慧新技術發展方向與產業應用趨勢」為題進行專題演講。

全球AI產業近期有明顯突破，由於臺灣具完整科技產業供應鏈，這趨勢中順勢取得AI產業鏈的關鍵地位。故證交所這次以「AI產業鏈」為主題，邀請六家公司參與業績發表會，與投資人分享近期公司財務業務情形及未來發展，希望讓投資人能更瞭解目前AI產業應用及趨勢，持續提升我國資本市場競爭力。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另自2023年起上市公司每年須擇一場次就受邀參加的法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

這次主題式業績發表會及產業講座相關詳細資訊，請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。這次活動開放現場或線上參與，現場每場次限50人，自即日起開始報名（報名網址：https://act.twse.com.tw/R1130802/），投資人可透過本公司WebPro影音傳播網（https://webpro.twse.com.tw）收看即時轉播。

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