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救市指標亮警訊 證期局：參考各指標

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

台股6日止跌回升，但股民信心仍未回穩，作為救市的重要指標「整戶擔保維持率」也已下滑到153.7%，是否成為政府進場救市的依據？證期局主任秘書尚光琪回應強調，救市不會只考量參考單一指標，尤其要觀察經濟事件是否造成股市的非理性下跌。

救市指標亮紅燈

台股5日創下史上最大跌點，市場相當關注金管會是否會祭出救市措施，其中「整戶擔保維持率」與「外資借券賣出占比」都是重要指標。金管會上次祭出救市措施，是在2022年9月30日新冠疫情期間，當時整戶擔保維持率跌到158%的低點、外資借券賣出占比飆漲到3.76%。

行政院長卓榮泰6日也強調，台灣的經濟面、基本面健全，也期待台灣經濟能穩定持續發展；另在投資股市有起有落、有漲有跌，民眾要保持冷靜、沉著的心，政府會做好準備。

要看不理性下跌

至於金管會本次是否會考量這些指標進行救市，尚光琪指出，截至8月5日，整戶擔保維持率為153.7%；外資借券賣出占比為3.3%。她也強調，啟動股市穩定措施，絕對不會只考慮到單一的指標，會依照當下市場環境及國際情勢，做綜合考量判斷。

至於是否有比較關注的指標，她則強調，如地緣政治、日本升息的政策這些事件都會影響到台灣股市，但救市措施需要考量市場反應，是否出現「不理性」的下跌，更要考量到股市交易的指標。

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借券賣出 外資 金管會

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