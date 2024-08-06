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視擔保維持率等2數據救市？ 金管會：非看單一指標

中央社／ 台北6日電
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

近日台股波動劇烈，外界關注金管會是否比照2022年，在信用交易整戶擔保維持率跌至158%、外資借券賣出比率達3.76%，就會出手救市，金管會今天強調絕非僅考慮單一指標，而是依據當下整體市場環境、國際情勢等進行綜合考量。

近期台股震盪加劇，金管會是否要救市、國安基金是否該進場護盤引起討論。攤開金管會過往救市紀錄，前一次出手為2022年，就當時背景來看，台股信用交易整戶擔保維持率跌至158%、外資借券賣出比率為3.76%，引起外界關注2大指標是否為金管會出手救市關鍵。

金管會證期局主秘尚光琪今天在例行記者會說明，金管會啟動股市穩定措施情境，絕對不會僅考慮單一指標作為評估要件，現在國際政經情勢多變，金管會會依當下整體市場環境、國際情勢等因素，進行綜合考量及判斷。

尚光琪指出，金管會持續關注國際地緣政治、經濟政策等，包括日本升息變化，對股市影響與衝擊，並持續參酌整體市場反應，留意是否出現非理性下跌。

5日台股崩跌1807.21點，跌幅高達8.35%，一舉跌破半年線，單日跌點及跌幅皆改寫史上新高，證期局今天揭露，截至5日台股信用交易整戶擔保維持率掉至153.74%、外資借券賣出占交易量比率為3.34%。

5日台股大崩盤，交易爆大量，永豐金證券系統於盤中一度異常，無法線上下單買賣，尚光琪今天也提到，證交所將對此查核，若查核發現永豐金證及其受僱人員違反證券法令規定，會有相對應處置措施，金管會將依相關規定辦理。

台股2日、5日連2個交易日接連創收盤最大跌點，驚動金管會、證交所及櫃買中心出面信心喊話，台股今天展開報復性反彈，加權指數站回2萬點之上，終場收在20501.02點，上漲670.14點，漲幅3.38%，成交值新台幣6399.05億元。

因台股2日起連2個交易日重挫，根據證交所截至今天上午11時統計，已有10家券商申報13戶投資人違約，違約標的達50檔，違約金額合計達2.3億餘元。

借券賣出 台股 金管會

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