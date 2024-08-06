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台股2、5日暴跌 證交所喊話：6日集中市場交割秩序正常

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股2日、5日接連暴跌。示意圖／聯合報系資料照片
台股2日、5日接連暴跌。示意圖／聯合報系資料照片

台股2日、5日接連暴跌，依台股T+2交易制度，市場擔憂6日起將爆發高額違約交割。證交所表示，6日集中市場整體交割秩序正常，證券商交割情況良好，應屆交割款券均準時完成交付；投資人交割部分，截至上午 11 時初步統計，證券商申報投資人違約金額雖較為增加，不算大量，僅占成交值萬分之 1.87，交割風險皆在可控管範圍。

證交所指出，證券市場已有嚴謹完整之防範鉅額違約機制，並設有交割結算基金保障交割安全。

證交所再次提醒投資人，一旦發生違約交割，不僅會影響日後在證券市場的開戶交易，也可能需負擔法律上的責任，並對個人信用產生負面評價。投資人應審慎評估投資狀況，強化風險意識，並隨時留意交易紀錄及資金運用情形，避免無法履行交割義務，以保護自身投資權益。

台股 證交所

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