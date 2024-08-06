台股暫止跌該怕？張錫：三利空、台股三支柱

上周的黑色星期五加上本周的黑色星期一，台股大盤急速崩跌，有人大膽進場搶台積電零股，有人自己斷融資，加權股價指數快速修正，投資人應該害怕嗎？國泰投信董事長張錫表示，之前台股連日飆新高，漲多就是最大利空，現在已經可以反過來看，跌深是最大利多，因為基本面沒有太大變化，整體趨勢也沒有改變，雖然中東局勢緊張加劇，但基本上應該不致於擴大。

台股從7月中旬開始，展開階段回檔，目前為第二階段，3天內高點到低點，下殺2690點，若從歷史最高點7月11日的2萬4416點算到今（6）日的最低點1萬9962點，下殺4454點，跌到投資人想保持理性也有困難。

張錫指出，台股史詩級下修，除了中東情勢，主要是受到三大因素影響，第一是對美國經濟衰退的疑慮，但昨天剛公布的服務業PMI值為51.4，數據已從上月48.8明顯回升，消弭了市場雜音。

第二是日本央行升息，日幣大幅升值，造成Carry trade unwined，即原先借日幣買美股及日股，被迫反手賣出的現象，連動股市下滑，目前日圓已止穩；第三則是川普發布台灣搶走美國晶片生意，從TSMC及Intel最近公布的財報及展望，就可看出台灣科技業競爭力超越美國企業，反而是台灣幫助美國升級。

針對市場傳言輝達Blackwell有瑕疵才延後出貨一事，張錫表示，其實原本就是計畫明年才會大量出貨，為明年成長的最大動能；台股的第一大優勢就是「AI+半導體供應鏈」，從去年2023年由ChatGPT帶起的生成式AI旋風，科技產業的漲勢從去年延燒到史上最熱鬧的一屆台北國際電腦展（COMPUTEX），AI不僅是熱門話題，更是未來至少3到5年全球趨勢和投資市場的重中之重。

張錫指出，從IC設計、晶圓代工、電源、散熱、PCB、伺服器代工等產業，台灣具備關鍵的獨家優勢，台灣人坐擁「AI軍火庫」，當其他廠商還在思索如何把AI商機實現成獲利，台廠已經滿手訂單，其他包括電動車、雲端等，都會需要台灣科技國家隊。

台股的第二大支撐還有「金融」，14家金控2024上半年已經大賺3374億元，獲利能力大爆發，原先有點委屈的金融股股價，在今年上半年也多創下新高，優異的EPS，被投信ETF選入成分股，最近有拉回是受到整體市場恐慌的氣氛影響，接下來陸續公布財報後，金融業還有投信資金、股息收入和投資收益等利多，且9月若順利開始降息，有利於壽險避險成本下降。

第三是台股ETF投資人高達922萬人，規模超過2兆，每月定時定額的投資金額超過100億元，是台股穩定的力量，這幾天外資大賣台股時，基金還在持續買。

張錫說，這次恐慌性下跌，反而是布局的時機，之前覺得股價太貴買不下手的，現在是好的時機點，若還是不敢下手買個股，ETF是不錯的選擇。