台塑化破底後強彈 大漲逾4%收65元

台股6日上演大怒神，開盤大漲但一度下殺翻黑，終場收20,501.02點，漲幅3.38%。布蘭特原油10月期貨5日報每桶76.30 美元，收在1月以來最低水準，但油價今出現彈升。傳產中以油電燃氣表現最強，台塑化（6505）上漲4.5%，收65元，一口氣收復三條均線。

台股今震盪劇烈，一度大跌後再向上拉升，除了科技權值股上漲外，傳產族群也上漲，水泥、食品、塑膠、生技、航運齊揚，其中以油電燃氣股最為強勢，指數上漲近4%，當中台塑化收65元，漲幅4.5%。

台塑化昨一度下殺至61.1元，再創新低，為15年來的低點，不過今直接以64.7元向上跳空開高，雖一度下跌至62.5元，但仍收在最高點65元。

布蘭特原油自7月4日來到每桶86.97美元後，短短一個月下挫至每桶76.3美元，但昨日出現下影線止跌，今在開盤後彈升。

沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）調高9月出口亞洲的油價，為三個月來首見，沙國將9月輕質油標準售價的溢價調高20美分，但下調歐洲和美國的油價。

台塑化營收自4月以來已連續三個月年增，累計1至6月營收年增率已縮小至-0.65%，營收衰退幅度大幅改善。第2季營收達1,706億元，營業毛利40.36億元，毛利率2.37%，較去年同期虧損轉虧為盈，每股純益0.28元。