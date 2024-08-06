快訊

老闆跑路...員工找不到人！台中知名餐廳才募VIP 客戶儲值20萬跳腳

劉文正真的還活著！退出歌壇後神隱33年 密友洩近況

正式發總統令！謝長廷出任八年後卸駐日代表、楊懿珊任駐美公使

台塑化破底後強彈 大漲逾4%收65元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台塑化營收自4月以來已連續三個月年增，累計1至6月營收年增率已縮小至-0.65%，營收衰退幅度大幅改善。圖／聯合報系資料照片
台塑化營收自4月以來已連續三個月年增，累計1至6月營收年增率已縮小至-0.65%，營收衰退幅度大幅改善。圖／聯合報系資料照片

台股6日上演大怒神，開盤大漲但一度下殺翻黑，終場收20,501.02點，漲幅3.38%。布蘭特原油10月期貨5日報每桶76.30 美元，收在1月以來最低水準，但油價今出現彈升。傳產中以油電燃氣表現最強，台塑化（6505）上漲4.5%，收65元，一口氣收復三條均線。

台股今震盪劇烈，一度大跌後再向上拉升，除了科技權值股上漲外，傳產族群也上漲，水泥、食品、塑膠、生技、航運齊揚，其中以油電燃氣股最為強勢，指數上漲近4%，當中台塑化收65元，漲幅4.5%。

台塑化昨一度下殺至61.1元，再創新低，為15年來的低點，不過今直接以64.7元向上跳空開高，雖一度下跌至62.5元，但仍收在最高點65元。

布蘭特原油自7月4日來到每桶86.97美元後，短短一個月下挫至每桶76.3美元，但昨日出現下影線止跌，今在開盤後彈升。

沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）調高9月出口亞洲的油價，為三個月來首見，沙國將9月輕質油標準售價的溢價調高20美分，但下調歐洲和美國的油價。

台塑化營收自4月以來已連續三個月年增，累計1至6月營收年增率已縮小至-0.65%，營收衰退幅度大幅改善。第2季營收達1,706億元，營業毛利40.36億元，毛利率2.37%，較去年同期虧損轉虧為盈，每股純益0.28元。

台塑化 營收

延伸閱讀

日韓台股市齊彈 台股收2萬501點 回防2萬點大關

日股大反攻！開盤大漲7% 美股期指奮力上漲

比特幣 一度跌破5萬美元

台積電（2330）掛960元卻賣不掉 網曝1招最先賣出

相關新聞

台塑化破底後強彈 大漲逾4%收65元

台股6日上演大怒神，開盤大漲但一度下殺翻黑，終場收20,501.02點，漲幅3.38%。布蘭特原油10月期貨5日報每桶7...

慧洋7月每股賺0.61元

慧洋-KY（2637）昨（5）日公告7月合併營收為18.55億元、年增50.7%，並同步公告自結獲利，7月單月營業利益6...

榮成7月每股稅前純損0.02元

工紙廠榮成（1909）昨（5）日公告7月合併營收38.19億元，年增7.22%，並同步公告公司自結獲利，7月單月營業利益...

藥華藥上月業績年增97% 寫新猷

藥華藥（6446）昨（5）日公告7月營收8.8億元，年增97.3%，再創單月歷史新高，7月營收以罕見血癌新藥Ropegi...

亞德客上月業績年增2% 出貨回穩

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（5）日公布7月合併營收24.66億元，年增2.2%，惟連三月出現月減；累計前七月...

海悅上月業績年增20% 代銷穩健

海悅（2348）昨（5）日公告，7月營收6.2億元，年增20.3%；累計今年前七月營收45.57億元，年增80.05%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。