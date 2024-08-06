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永豐金證券APP當機 證期局：將查核、給相對應處置

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

台股5日創史上最大跌點，單日下跌1,807.21點、跌幅8.35％，股民恐慌，交易量暴增，券商下單系統出現不堪負荷傳出當機，永豐金證券5日盤中公告系統異常，一度無法線上下單買賣。金管會證期局主秘尚光琪6日指出，交易所會去查核，會有相對應處置措施。

尚光琪指出，針對永豐金證券APP 5日出現下單系統異常，交易所將會去查核，假設發現永豐金證券與其他受雇人員違反證券法，相對有相對應處置措施，依照相對應方法辦理。

國泰證券曾經在去年7月兩度當機，當時金管會宣布對國泰證券處以新台幣150萬元罰鍰，依照違反證券商管理規則第2條第2項規定，依證券交易法第66條第1款規定予以警告處分，並依證券交易法第178條之1第1項第4款規定裁處150萬元罰鍰。

當時證交所調查，認為國泰證券沒有確實執行應用系統壓力測試作業，而且訂定網際網路下單服務品質做業細則，以及沒有包含完整交易安全性以及穩定性規範等等。

國泰 永豐金 金管會

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