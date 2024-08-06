永豐金證券APP當機 證期局：將查核、給相對應處置
台股5日創史上最大跌點，單日下跌1,807.21點、跌幅8.35％，股民恐慌，交易量暴增，券商下單系統出現不堪負荷傳出當機，永豐金證券5日盤中公告系統異常，一度無法線上下單買賣。金管會證期局主秘尚光琪6日指出，交易所會去查核，會有相對應處置措施。
尚光琪指出，針對永豐金證券APP 5日出現下單系統異常，交易所將會去查核，假設發現永豐金證券與其他受雇人員違反證券法，相對有相對應處置措施，依照相對應方法辦理。
國泰證券曾經在去年7月兩度當機，當時金管會宣布對國泰證券處以新台幣150萬元罰鍰，依照違反證券商管理規則第2條第2項規定，依證券交易法第66條第1款規定予以警告處分，並依證券交易法第178條之1第1項第4款規定裁處150萬元罰鍰。
當時證交所調查，認為國泰證券沒有確實執行應用系統壓力測試作業，而且訂定網際網路下單服務品質做業細則，以及沒有包含完整交易安全性以及穩定性規範等等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言