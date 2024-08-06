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金管會：融擔維持率周一爆跌10個百分點達153.74%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布最新的融資擔保維持率。圖／本報系資料照片
金管會公布最新的融資擔保維持率。圖／本報系資料照片

周一台股狂跌到底使投資人慘到什麼程度？答案揭曉，根據金管會今日出具證交所的最新統計，融資擔保維率截至8月5日為153.74%，比起8月4日的163%下降10個百分點，外資借券賣出占交易量比率則增至3.34%，金管會主秘尚光琪也對啟動護市措施指出，不會只看融擔維持率和外資借券賣出比重等單一指標，而會視市場環境、國際情勢因素來作判斷，主要得看市場是否出現「不理性」的下跌。

以當下的國際情勢，尚光琪舉例，包括地緣政治、日本升息的變化，對股市的衝擊，證期局都會觀察這些經濟事項會否影響股市，造成不理性的下跌，亦即股市非理性的下跌，這些都要參考市場反應才能來作判斷，是否因此救市也要看多個交易指標。

若以新冠疫情期間啟動的二大護市措施，當時的融資維持率是158%，周一的153.74%則已低於該水準，不過由於今日台股大漲，再加上成交量仍高，因此金管會仍未出手。

金管會也統計，截至上午11點止，有10家券商向證交所申報違約交割，共50檔個股、13戶違約，違約交割金額達2.3億多元。

借券賣出 金管會

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