台股上周黑色星期五違約交割初步統計 證交所：尚可控

因國際情勢引起股市波動，8月2日及8月5日連續兩日加權股價指數下跌幅度較大，證交所表示，今（6）日集中市場整體交割秩序正常，證券商交割情況良好，應屆交割款券均準時完成交付；投資人交割部分，截至上午11時初步統計，證券商申報投資人違約金額雖較為增加，但仍僅占成交值萬分之1.87，交割風險皆在可控管範圍。

台股上周五、本周一這兩天重挫，基於T+2制度，今天晚上6點要公布違約金額統計結果，是上周的黑色星期五違約交割情形；昨天黑色星期一的違約交割統計，要等到明（7）日晚上才會公告。

證交所再次提醒投資人，一旦發生違約交割，不僅會影響日後在證券市場的開戶交易，也可能需負擔法律上的責任，並對個人信用產生負面評價。投資人應審慎評估投資狀況，強化風險意識，並隨時留意交易紀錄及資金運用情形，避免無法履行交割義務，以保護自身投資權益。