外資買超243億元 買最多竟是這檔 ETF、台積電居次

台股6日開高震盪，終場收在20,501.02點，上漲670.14點，漲幅3.38%，為歷史第二高的單日漲點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超243.92億元，統計外資買超前十大個股，元大美債20正2（00680L）為外資買超冠軍，台積電（2330）居第二，獲外資買超30,591張。

台股早盤以20,344.39點開出，上漲513.51點，盤中高點衝達20,751.5點，上漲920.62點，但在開盤40分鐘時卻是翻黑，一度下滑至19,662.74點，下跌168.14點，盤中高低點震盪1,088.76點，振幅達5.49%，終場收在20,501.02點，上漲670.14點，為歷史第二高漲點，僅次於2021年5月18日上漲792.09點。

推動大盤指數反彈強漲的主要動能首推權王台積電，貢獻漲點約574點，其次則是聯發科（2454），貢獻漲點約46點，另外，台達電（2308）、日月光投控（3711）、廣達（2382）也是助攻的主力。

三大法人合計買超262.66億元，外資及投信都是買超，僅自營商賣超，其中外資買超243.92億元，投信買超135.86億元，自營商賣超（合計）117.13億元，其中自營商（自行買賣）賣超29.27億元，自營商（避險）賣超87.85億元。

統計外資買超前十大個股依序是元大美債20正2、台積電、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、華邦電、國泰20年美債正2、泰金寶-DR、大同、中信成長高股息、台灣大等；買超前十名中，ETF占5檔，主要是連動美債及高股息的ETF。

外資買超元大美債20正2最多，買超49,507張；買超台積電30,591張，居外資單日買超個股第二名；另外，買超華邦電15,602張；買超大同12,101張。

台積電6日開高走高，盤中一度衝達895元，逼近漲停896元，最後一盤爆出8,432張買單，股價以880元收盤，上漲65元，漲幅7.97%，市值22兆8,215億元，貢獻漲點約574點。

統計外資賣超前十大個股依序是元大台灣50反1、元大台灣價值高息、鴻海、國泰永續高股息、新光金、友達、群創、台新金、元大台灣50、旺宏等；外資賣超元大台灣50反1最多，單日賣超94,674張；鴻海也遭賣超36,243張。