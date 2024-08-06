跌深就是最大的利多 國泰投信董事長：三大支柱撐住台股

針對台股近期大幅修正，國泰投信董事長張錫表示，短空因素引發市場恐慌，但AI趨勢未變，以資產管理業者的角度來看，此時的低點，其實正是檢視企業基本面的最佳時間，也是投資人可以分批撿便宜的機會。

張錫提到，台股史詩級下修，除了中東情勢，主要是受到三大因素影響，第一是對美國經濟衰退的疑慮，但剛公布的服務業PMI值為51.4，數據已從上月48.8明顯回升，消弭了市場雜音；第二是日央升息日幣大幅升值，造成Carry trade unwined，意指原先借日幣買美股及日股，被迫反手賣出的現象，連動股市下滑，目前日圓已止穩；第三是川普發布台灣搶走美國晶片生意，從TSMC及Intel最近公布的財報及展望，就可看出台灣科技業競爭力超越美國企業，反而是台灣幫助美國升級。

市場傳言輝達（NVIDIA）Blackwell有瑕疵才延後出貨，但其實這部分原本就是計畫明年才會大量出貨，為明年成長的最大動能。台股的第一大優勢就是「AI+半導體供應鏈」，從去年2023年由ChatGPT帶起的生成式AI旋風，科技產業的漲勢從去年延燒到史上最熱鬧的一屆台北國際電腦展（COMPUTEX），AI不僅是熱門話題，更是未來三至五年，甚至更長期的全球趨勢和投資市場的重中之重。

台灣的供應鏈正是核心關鍵，從IC設計、晶圓代工、電源、散熱、PCB、伺服器代工等產業，具備關鍵的獨家優勢，台灣人坐擁「AI軍火庫」，讓全世界都稱羨，當其他廠商還在思索如何把AI商機實現成獲利，台廠已經滿手訂單，其他包括電動車、雲端等，都會需要台灣科技國家隊。

台股的第二大支撐還有「金融」，14家金控2024上半年已經大賺3,374億元，獲利能力大爆發，原先有點委屈的金融股股價，在今年上半年也多創下新高，優異的EPS，被投信ETF選入成分股，最近有拉回是受到整體市場恐慌的氣氛影響，接下來陸續公布財報後，金融業還有投信資金、股息收入和投資收益等利多，且9月若順利開始降息，壽險避險成本下降，更是一大好消息。

第三是台股ETF投資人高達922萬人，規模超過2兆，每月定時定額的投資金額超過100億元。以目前ETF受益人數最多的國泰00878為例，規模大約3,000億元，這陣子股市大幅修正，00878股民仍持續增加中，這些都是穩定台股的支柱之一。

張錫建議投資人，危機就是轉機，長線來看的話，高檔能賺錢，但低檔才是入場的好時機，台股還會震盪一陣子，不過這對長期存股族而言反而是好消息，可望迎來逢低承接或加碼的機會，建議可逢低布局台股市值型ETF，像是國泰台灣領袖50（00922），在基本面、資金面良好的狀況下，台股後市仍然是樂觀看待。