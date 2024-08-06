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上銀7月營收10個月高點 東陽為同期新高

中央社／ 台北6日電

傳動元件大廠上銀今天下午公布7月自結合併營收新台幣21.21億元，月增0.89%，續創2023年10月以來高點。車用零配件廠東陽自結7月營收20.17億元，月增4.3%，為歷史同期新高。

上銀累計前7月自結合併營收138.1億元，年減5.17%。市場人士分析，上銀近期接獲智慧型手機製造設備相關傳動元件急單，大部分產品訂單能見度約2.5個月至3個月左右。

東陽7月售後維修市場件（AM）事業自結營收14.96億元，較去年同期成長7%，前7月自結累計營收106.77億元，年成長12%，7月和累計前7月均創同期新高。

東陽7月原廠委託製造（OEM）事業自結營收5.21億元，和去年同期微增0.3%，前7月自結累計營收37億元，年成長4%，是6年來同期新高。

東陽說明，7月有颱風凱米影響3個工作天，淡季業績仍亮眼，東陽持續加速生產、積極安排出貨，因應客戶訂單需求。累計東陽前7月營收143.77億元，年增10%。

市場人士評估，東陽下半年持續受惠北美客戶庫存調整需求回升，美國排名前2大車險公司State Farm繼續擴大使用AM碰撞件，有助東陽拓展AM業務，預期今年東陽在AM事業營收年成長8%至10%，今年集團業績目標年成長6%至8%區間，再拚歷史新高。

東陽 營收

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