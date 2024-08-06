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台股上漲670點 三大法人買超262億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股6日以20,344.39點開高，開盤直接站回兩萬點，但一度下跌翻黑，終場收在20,501.02點，上漲670.14，漲幅3.38%，成交量6,399.06億元，三大法人買超262.66億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超243.92億元，投信買超135.86億元，自營商賣超（合計）117.13億元，其中自營商（自行買賣）賣超29.27億元，自營商（避險）賣超87.85億元。

台股今日在科技權值股的帶領下重返兩萬大關，台積電（2330）大漲7.98%，收880元；聯發科（2454）一度衝上漲停，收1,075元，漲幅8.48%；台達電（2308）強漲至373元，上漲6.27%，站回季線。類股中表現較強勢的有水泥、食品、塑膠、生技、航運等，而營建股跌勢最重，類股指數下跌5.11%。

台股 自營商

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