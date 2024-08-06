金融股現反彈 守住季線僅五檔

台股6日震盪劇烈，開盤大漲800點，一度下殺翻黑，但盤中最高再漲回800點，終場收20,501.02點，上漲670.14點，漲幅3.38%。金融股今也反彈大漲，元大金（2885）上漲4.59%，旺旺保（2816）上漲4.06%，但守住季線的只有五檔，分別為新光金（2888）、富邦金（2881）、華南金（2880）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）。

台股昨日重挫1,807點至19,830點，跌幅高達 8.35%，創台股史上最大跌點、跌幅紀錄，今日出現反彈，開盤大漲800點，但隨即出現賣壓，一度下跌翻黑至19,662.74點，不過後來買單湧入，指數再度被拉抬至20,751.5點，上演大怒神戲碼，終場收20,501.02點，上漲670.14點，漲幅3.38%。

台積電（2330）收880元，大漲近8%，聯發科（2454）收1,075元，漲幅8.48%，光台積電就貢獻大盤超過500點，加計聯發科共貢獻逾570點。

金融股部分，僅群益證（6005）收黑，其餘皆上漲，以元大金漲勢最強，重回30元；富邦金也漲回80.7元，收復季線。站回季線的金融股還有華南金、兆豐金、永豐金，新光金則尚為跌破季線，在族群中表現最強。

跌破年線的有旺旺保、聯邦銀（2838）、王道銀行（2897）、玉山金（2884）、上海商銀（5876）、華票（2820）、台新金（2887）。不過玉山金7/26除權息、台新金今日除權息，但都尚未填權息。

美國7月新增就業人數大降至11萬4,000人，以及美國失業率急劇上升至4.3%，且ISM製造業指數降至46.8，為今年以來最低，加深經濟衰退的疑慮，美國公債殖利率也急速下降。

這使得9月一口氣降息兩碼的機率大增，根據 CME FedWatch Tool，交易員目前認為聯準會在9月舉行的下一次政策會議上降息50個基點（0.5個百分點）的可能性為 86%，降息25個基點（0.25個百分點）的可能性為14%。