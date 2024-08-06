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最大漲幅通常是大跌後的反彈！狄驤：先「活下來」再想怎麼獲利
市場永遠都有機會...
根據歷史經驗，股市最大的漲幅，通常都出現在大跌後的反彈。
而能品嚐到這種反彈，甚至掌握後續回升的投資人，不需要很厲害，只要「活下來」都有機會。
所有投資朋友們要記好，先想著怎麼活下去，再去想獲利，千萬不要本末倒置。
否則，一旦你搞錯順序，未來只會有更多後悔等著你。
相對的，如果你永遠把風險放在第一位，打不倒你的只會讓你更強大，無論是投資技術、心理狀態都是如此，荷包也一樣。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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