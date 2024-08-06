聽新聞
test
0:00 / 0:00
違約交割再現 市場傳這檔金額大
台股連兩個交易日都出現單日下挫千點，兩天交易量都超過5千億元，6日股市再度劇烈震盪，成交量也有6千億元以上，市場違約交割機率驟升；今日中午已有多家券商通報違約交割金額恐超過2億元，達違約資訊揭露標準個股為材料-KY（4763）。
根據臺灣證券交易所統計，8月1、2、5日三天券商申報違約交割概況為：
8/1買進、賣出合計總金額3,741,663元； 買進、賣出相抵後金額720,963元；
8/2買進、賣出合計總金額8,352,972元； 買進、賣出相抵後金額262,372元；
8/5買進、賣出合計總金額30,756,945元；買進、賣出相抵後金額970,437元；
今年6月21日證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額4,410萬元，買賣相抵後為3,854萬元，達違約資訊揭露標準個股竟為台積電（2330），由國票安和分公司申報投資人違約交割2,892萬元；檢視6月19日台積電當天最高984元，最低953元，終場收在981元，上漲38元，成交量72,099張。
國票安和證券申報的材料-KY（4763）今年8月2日材料-KY股價最高894元，最低842元，收盤為850元，下跌36元，成交量2,464張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言