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違約交割再現 市場傳這檔金額大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股連兩個交易日都出現單日下挫千點，兩天交易量都超過5千億元，6日股市再度劇烈震盪，成交量也有6千億元以上，市場違約交割機率驟升；今日中午已有多家券商通報違約交割金額恐超過2億元，達違約資訊揭露標準個股為材料-KY（4763）。

根據臺灣證券交易所統計，8月1、2、5日三天券商申報違約交割概況為：

8/1買進、賣出合計總金額3,741,663元； 買進、賣出相抵後金額720,963元；

8/2買進、賣出合計總金額8,352,972元； 買進、賣出相抵後金額262,372元；

8/5買進、賣出合計總金額30,756,945元；買進、賣出相抵後金額970,437元；

今年6月21日證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額4,410萬元，買賣相抵後為3,854萬元，達違約資訊揭露標準個股竟為台積電（2330），由國票安和分公司申報投資人違約交割2,892萬元；檢視6月19日台積電當天最高984元，最低953元，終場收在981元，上漲38元，成交量72,099張。

國票安和證券申報的材料-KY（4763）今年8月2日材料-KY股價最高894元，最低842元，收盤為850元，下跌36元，成交量2,464張。

個股 台積電

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