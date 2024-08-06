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台股上漲670點為歷史第二高單日漲點「這5檔」貢獻最多

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股6日開高震盪，終場收在20,501.02點，上漲670.14點，漲幅3.38%，為歷史第二高的單日漲點，僅次於2021年5月18日上漲792.09點；推動大盤指數反彈強漲的主要動能首推權王台積電（2330），貢獻漲點約574點，其次則是聯發科（2454），貢獻漲點約46點，另外，台達電（2308）、日月光投控（3711）、廣達（2382）也是助攻的主力。

台股早盤以20,344.39點開出，上漲513.51點，一度衝達20,751.5點，上漲920.62點，但在開盤40分鐘時卻是翻黑，一度下滑至19,662.74點，下跌168.14點，盤中高低點震盪1,088.76點，振幅達5.49%，終場收在20,501.02點，上漲670.14點，為歷史第二高漲點。

台積電6日開高走高，盤中一度衝達895元，逼近漲停896元，最後一盤爆出8,432張買單，股價以880元收盤，上漲65元，漲幅7.97%，市值22兆8,215億元，貢獻漲點約約574點。

聯發科在法說會後股價急跌，5日一度下探至981元，終場收在991元，跌出千金股行列，6日早盤則是跳空以漲停板1,090元開出，反彈走勢強勁，終場收在1,075元，上漲84元，漲幅8.47%，貢獻大盤指數約46點。

光是台積電及聯發科合計就貢獻大盤指數約620點，另外，台達電、日月光投控、廣達等上漲，也是助攻的重要個股。

台積電 台達電

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