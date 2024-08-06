台股反彈營建股卻下挫5% 股民真會賣房救股？

近日股市面臨高檔下修壓力，短短半個月跌幅超過18%，8月5日更改寫單日最大跌點，一天下挫逾1,800點，引發市場恐慌，不過今日跌深反彈上漲逾600點，緩和近日跌勢。然而7月中旬以來，股市從超過24,000點拉回到2萬點保衛戰，不少屋主也憂心股市下挫，是否對房市造成連動影響。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，以投資的角度而言，股市變動向來比房市劇烈，主要是股市交易步調快，受消息面的影響相當即時，所以日前在美方經濟展望欠佳、日本升息引發股匯震盪、中東地緣政治風險提高等利空夾擊下，出現大幅下殺；不過隨後的交易日，股市又略有反彈，因此短時間內上沖下洗。

張旭嵐指出，相較於股市的敏感，房市因交易流程相對漫長，從簽約、申貸到過戶，耗時動輒1、2個月起跳，期間股市可能早已經歷多次漲跌起伏，所以股災來臨時，賣房救股其實緩不濟急。

此外，與股市純粹追求投資利益的情況不同，房市本身有龐大的非投資剛性需求支撐，價格在短期內罕有鮮明起落；加上近年首購自住買盤當道，市場上的投資客已少，所以投資人因短期股市修正，賣房救股的可能性相對低。

由於房市的起伏，向來比股市平緩，甚至在股市波動之際，房地產穩固的保值特性將更受投資人青睞，所以訴求資產穩定的投資人，建議採取股房分散的策略，金融投資切忌「All in」須保留一定的預備金，才能緩衝股市對於日常花費和房貸支出的影響。

今天股市大盤雖以紅盤作收，營建類股指數卻下挫逾5%，台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，今日營建類股表現相對疲軟，但年初以來受大量新案交屋入帳帶動獲利，累計漲幅可觀，即使近日拉回，整體營建類股與年初相比仍為正成長，況且股市漲跌與實際房市景氣變化頗有差異，所以房市交易表現，不至於因短期股市震盪出現明顯變化。