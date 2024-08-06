快訊

黨內投票完成！賀錦麗正式獲民主黨總統候選人提名

00878上次股災跌21%、昨跌13.26%...低點還沒到？達人：質押小心睡公園

國家警報響！大雷雨轟炸7縣市 葫蘆谷、千層岩瀑布防「山區暴雨」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股跌深強彈670點收20,501點 台積電漲65元收880元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股6日跌深反彈，開高殺低後走高，終場收20,501.02點，站穩2萬點大關，漲670.14點、漲幅3.3%，成交金額6,399.0億元。另外，櫃買指數收跌0.8%。台積電（2330）收880元、漲65元。

綜觀台股盤面上，漲停家數6家、跌停家數13家、上漲家數399家、下跌家數達585家。

強勢族群方面，科技族群跌深反彈，尤其台積電繼昨（5）日盤中一度打至停板後，今日盤中最高價達895元，反彈勁揚7.9%作收，聯發科開盤以1,090元跳空漲停，終場以1,075元作收、收漲8.4%逆勢反攻，日月光投控、健策、勤誠、廣達、緯創、研揚、華漢等紛紛走揚。

在成交量排行榜中，量大又強勢的個股包括：高鋒、台積電、萬海、日月光投控、華邦電、元大金、台灣大、京元電子、聯電、廣達、長榮等；量大卻弱勢的則有訊舟、昆盈、錸德、興富發、景碩、一詮等。

近期操作策略上，法人建議，台股本波修正來勢洶洶，「拉回買進」的多頭思維已不適用，因為經濟衰退疑慮升高、套利交易投資人被迫平倉、科技業前景出現疑慮等總經面、資金面、基本面等都已出現變化，建議此時最好的作法就是「防禦為上」，將高持股比重者逢反彈降低部位，低持股比重者建議等待落底訊號。

儘管經濟是否步入衰退、何時步入衰退都還未定，惟債券市場已透露衰退風險正在升高。最近一個月美債出現「利率倒掛急速收斂」的異常現象，其中2年期與10年期殖利率同步下滑，且2年期下滑速度更快過10年期，背後反映聯準會將採取「快速降息」以應對「顯著放緩經濟」的預期心理。

根據歷史經驗，「利率倒掛急速收斂」發生時往往都伴隨著股市迎來空頭，最小跌幅約2成，最大跌幅則超過5成。債券市場總是領先股票市場，因此應做好最壞的打算。

另外，科技業前景出現疑慮，台股第2季財報揭露到目前為止，可歸納幾個重點：今年第2季企業財報雖然正面居多，但第3季與第4季盈餘展望普遍下修，反映科技業下半年旺季不旺。

除了AI相關能見度相對高之外，諸如手機、PC消費性電子、汽車等終端需求復甦強度均不顯著；儘管目前正值AI軍備競賽階段，但AI的商業模式與變現能力已遭受質疑。

台積電 台股 科技業

延伸閱讀

台積電一天跌停一天拚漲停 今市值重返22兆

台股有望反彈？ 仍需看科技股、外資

大盤下跌照賺不誤 選對台股反向ETF省錢又賺錢

日本開盤漲了 台股今天跟進暫止跌？3類投資人操作原則

相關新聞

日韓台股市齊彈 台股收2萬501點 回防2萬點大關

美股周一跌勢收腳，亞股由最先開盤的日股止跌，南韓股市也開高，台北股市歷經只有更崩沒有最崩的震撼教育後，暫時止住跌勢，以2...

6個股「其一檔還下市」抱20幾年…一百萬翻成一千多萬！ 切老：拿掉台積電報酬也還有5.5倍

比你想像中簡單的投資旅程，你需要的只是耐心...

00878上次股災跌21%、昨跌13.26%...低點還沒到？達人：質押小心睡公園

股市大跌，須注意幾件事

今天台股比昨殺1807點還要「殘忍」？ 狄驤：止穩反彈建立在散戶的眼淚上

市場的止穩和反彈，都是建立在散戶的眼淚上，融資和質押借貸被斷頭或被嚇出場後，籌碼變得非常乾淨...

台股跌深強彈670點收20,501點 台積電漲65元收880元

台股6日跌深反彈，開高殺低後走高，終場收20,501.02點，站穩2萬點大關，漲670.14點、漲幅3.3%，成交金額6...

台股史上最大跌點 證交所救市仍觀望

台股5日暴跌1807點，跌破2萬元大關，收在19830點，創下台股史上最大跌點、也是收盤最大跌點紀錄。證交所緊急舉辦記者會穩定民心，總經理簡立忠表示，受到美國經濟數據不佳與中東情勢影響，導致台股下跌，但目前為止還沒有具體的方案，強調「會在必要時將採取穩定市場措施」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。