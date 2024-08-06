台股跌深強彈670點收20,501點 台積電漲65元收880元

台股6日跌深反彈，開高殺低後走高，終場收20,501.02點，站穩2萬點大關，漲670.14點、漲幅3.3%，成交金額6,399.0億元。另外，櫃買指數收跌0.8%。台積電（2330）收880元、漲65元。

綜觀台股盤面上，漲停家數6家、跌停家數13家、上漲家數399家、下跌家數達585家。

強勢族群方面，科技族群跌深反彈，尤其台積電繼昨（5）日盤中一度打至停板後，今日盤中最高價達895元，反彈勁揚7.9%作收，聯發科開盤以1,090元跳空漲停，終場以1,075元作收、收漲8.4%逆勢反攻，日月光投控、健策、勤誠、廣達、緯創、研揚、華漢等紛紛走揚。

在成交量排行榜中，量大又強勢的個股包括：高鋒、台積電、萬海、日月光投控、華邦電、元大金、台灣大、京元電子、聯電、廣達、長榮等；量大卻弱勢的則有訊舟、昆盈、錸德、興富發、景碩、一詮等。

近期操作策略上，法人建議，台股本波修正來勢洶洶，「拉回買進」的多頭思維已不適用，因為經濟衰退疑慮升高、套利交易投資人被迫平倉、科技業前景出現疑慮等總經面、資金面、基本面等都已出現變化，建議此時最好的作法就是「防禦為上」，將高持股比重者逢反彈降低部位，低持股比重者建議等待落底訊號。

儘管經濟是否步入衰退、何時步入衰退都還未定，惟債券市場已透露衰退風險正在升高。最近一個月美債出現「利率倒掛急速收斂」的異常現象，其中2年期與10年期殖利率同步下滑，且2年期下滑速度更快過10年期，背後反映聯準會將採取「快速降息」以應對「顯著放緩經濟」的預期心理。

根據歷史經驗，「利率倒掛急速收斂」發生時往往都伴隨著股市迎來空頭，最小跌幅約2成，最大跌幅則超過5成。債券市場總是領先股票市場，因此應做好最壞的打算。

另外，科技業前景出現疑慮，台股第2季財報揭露到目前為止，可歸納幾個重點：今年第2季企業財報雖然正面居多，但第3季與第4季盈餘展望普遍下修，反映科技業下半年旺季不旺。

除了AI相關能見度相對高之外，諸如手機、PC消費性電子、汽車等終端需求復甦強度均不顯著；儘管目前正值AI軍備競賽階段，但AI的商業模式與變現能力已遭受質疑。