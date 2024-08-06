日韓台股市齊彈 台股收2萬501點 回防2萬點大關

美股周一跌勢收腳，亞股由最先開盤的日股止跌，南韓股市也開高，台北股市歷經只有更崩沒有最崩的震撼教育後，暫時止住跌勢，以2萬344點開盤，盤中一度再下探至1萬9662點，先寫波段回檔指數新低後，再逐步回彈走揚，終場加權股價指數以2萬501點作收，上漲670點，漲幅3.38％，成交量6399億元。

觀察權值股今天表現，台積電以880元作收，大漲65元，漲幅7.98％；鴻海上下震盪後以167.5元作收，小跌0.5元，跌幅0.3％；昨天失足千金的聯發科，今天開盤以1090元強勢漲停，但並未鎖全場，終場以1075元作收，大漲84元，漲幅8.84％。

近日國際出現股災，比較台股與日韓股市強弱，日股昨天崩跌12.4％，今天反彈幅度最大，最多反彈10％；南韓股市昨天重挫8.77％，今天反彈最多逾5％。華南投顧董事長儲祥生表示，日股開盤漲逾3％就是台股一個重要觀察指標，畢竟美股收得並不好。

台股開盤指數大力彈升，但隨即空方力道出場打壓，指數下殺一度跌破平盤，最多下跌132點，改寫本波段回檔指數新低，但隨即買盤出籠，指數逐步回升，留下682點的長下影線。

儲祥生指出，以中小型股為主的OTC（上櫃股票），最多跌幅也達5.2％，觀察幾檔跌停的個股，其實跌停掛出的量沒那麼大，代表是不理智的殺盤而已。重要的是，前兩都大盤與OTC都沒有收明顯的下影線，但今天OTC與大盤都有收出下影線，「至少有看到一個止跌的跡象，有稍微好一點」。

不過，投資人也不要想太多，儲祥生表示，盤勢要先止穩，不要想它會一下子回漲非常多，先止穩後再等反彈，現在大盤及OTC至少都有下影線；投資人先關注大型股坐穩，再看跌深小型股止穩並後發先至，如果盤勢無法先止穩，就無法建立市場信心，同時，今天盤中最低點1萬9662點，期待未來幾天都能守住。