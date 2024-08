6個股「其一檔還下市」抱20幾年…一百萬翻成一千多萬！ 切老：拿掉台積電報酬也還有5.5倍

成功並不難,難的是等候

我在鼓勵投資人以投資組合的概念來投資時,最常聽到的就是萬一這個投資組合失敗了怎麼辦?萬一買到宏達電呢?這時候,我最喜歡以我在研究所時為我母親所買的股票為例子。你真的以為選股很重要嗎?事實告訴我並非如此。

1.短暫的少年股神

1998年時,我還是股市經驗非常有限的年輕研究所學生,真正的投資經歷很短,唯一讀過的投資理財書籍是黃培源所寫的《理財聖經》,書中最有名的就是他那句「隨時買、隨便買、不要賣!」我們當時將這很好記的格言奉為圭臬。

1997至1998年時的台灣股市正值台灣電子股非常熱絡的時期,股市是超級大多頭,幾乎買什麼漲什麼,連菜市場裡的大媽、學校裡大學生都瘋買股票。

當年連從來沒有股市投資經驗的同學們都成了少年股神,很多同學還幫家人買起了股票,而且短短幾個月的績效,都是非常驚人的數十趴甚至翻倍。我在自覺績效還不賴的自信下,也自告奮勇跟家人說我可以協助規劃投資。於是,我老媽拿出了一百萬讓我來操盤家庭投資。

自己投資和幫家人投資的考量當然是不同的,自己可以冒點風險,但家人的資金一定要以穩健為考量。我在研究過《理財聖經》裡的投資建議後,決定以均衡的投資組合來幫家裡做股票投資。我將資金大致分成六份,盡量挑選不同產業的龍頭來分散風險,最後挑到以下六支股票做投資,分別是:台積電、日月光、統一、巨大、宏碁和中精機。

幫家人規劃完這個投資組合後沒多久,隨著台股上萬點後報酬率馬上跳升到三、四十趴,我當時真以為自己是少年股神,我老媽甚至想再多放點資金進來,孰不知大難將至,這不過是瘋狂派對的尾聲。

隨著後來的亞洲金融風暴,台股崩盤了,台股從最高點的10,116點暴跌到3,411點,台積電從最高173元跌到剩下56元。我給家人規劃的這個投資組合馬上變成了負報酬,更慘的是其中的兩張中精機還因此破產下市,帳面從獲利數十萬變成虧損數十萬,我這個股神變成了魯蛇。

不過,一開始便以長期投資為初衷做投資規劃的我,還是盡力說服老媽繼續堅持長期持有。而我自己則因為即將出國讀書,想想反正手中的股票也剩沒幾萬元,乾脆全部停損出清。

2.坎坷的第一個十年

而家人的這筆投資一放就是10年,一路熬過了美國網路科技股泡沫化、SARS危機、經濟衰退等事件,好消息雖然不多,但這個組合卻還是不知不覺地長大了。台積電因發股票股利從一張變成了5.84張、兩張日月光更成長為十多張。到了2007年,台灣股市在雙D和太陽能產業蓬勃發展下又重現生機,台股在2007年再次接近萬點,家人的這個投資組合也終於賺錢了,大家引領期盼台股可以再創歷史新高。

但萬萬沒有想到,2008年又發生了美國次級房貸危機,風暴擴及全球,台灣股市再次崩盤腰斬。台股從最高的9,859點,暴跌至3,955點,台積電跌得還比1998年的最低點59元還慘,只剩下36.4元。

其實當時結算損益,含股票市值及所領的股息,家人的這筆投資還是賺錢的,但我母親這時再也受不了,十年來遇到兩次風暴,不是說股票比較好賺嗎?結果十年來熬得這麼痛苦還沒賺多少錢,不如放在定存或房地產。

就算我再三勸阻,我那位覺得自己已經認清事實的老媽,仍然堅持出清所有股票,賣到一股不剩,這筆投資組合的十年成長之路就此正式結束。但後來的故事發展卻出乎我們意料之外,我們熬過了最辛苦的前10年,卻錯過了後面最精彩的10年……

3.未走完的第二個十年的驚人績效

在慢慢遺忘這個已經結束的投資組合後,我在2020年3月的新冠股災中好奇地想計算一下,這個投資組合如果都不賣出的結果會如何?我重新計算了一下這筆投資含股子及股息後的報酬率,結果十分出人意料之外。

2020年全球股市因為新冠疫情衝擊而崩跌,台股從2019年12月27日創下歷史新高12,682點後,到了2020年3月最低跌至8,523點,跌幅為32.79%。就算股市如1998及2008年一樣崩跌超過了30%,但我幫我老媽所規劃的這筆投資組合,竟然還是有超過5倍的回報率。

而且,要提醒大家,這個回報率還是少計算很多股息的,因為每年增加的股子也會放大股息,真的要仔細計算會非常複雜。所以我只好粗略計算股票不再發放股子後的股息,有近10年的股息並沒有正確計算股子的倍數效應。

此外,若將每年領到的股息再丟回股市繼續累積持股,那報酬率將更為驚人。而同期的台灣加權指數從1998年的最低點到2020年3月的低點也只漲了約144%(3,488點至8,523點)。

客觀來說,我們應該要看加計股息的「台股發行量加權股價報酬率指數」,但因為這個指數從2003年開始才有數據,我們只能計算從2003至2020年3月的報酬率,加計股息後大盤的報酬率也只漲了223%(從5,015點至16,228點),雖然少了前5年的報酬,但我們基本上還是可以確定,這個我當年以青澀的選股方式幫家人配置的投資組合的長期績效,遠遠勝過大盤。

一個投資組合在股災中崩跌掉超過30%的價值,對持有超過20年的長線投資人來說還有什麼影響嗎?依然是五倍起跳的報酬率,如果我老媽仍持有這個投資組合,她應該還是可以每天開心吃飯,每晚安然入睡吧?原來持股十年和二十年的差別就在這裡,第一個十年,企業都有可能因為重大經濟風險而遭受嚴重打擊。然而,在第二個十年後,企業的規模增長已經讓你的投資成長為大樹,已經經得起任何風吹雨打,依然可以屹立不搖。

而不要忘了,上面這個報酬率是我們在台股新冠股災崩盤時計算的數字,個股的激烈波動一定是高過大盤的,而股價的激烈波動對報酬率的影響很大。若我們再耐心點等到2020年的年底(12月31日),當股價漸漸反彈回來,再重新計算一下報酬率。在股災發生的九個月後,報酬率來到了890%,近9倍的報酬率,這是不是太超乎原來的想像了呢?

我們的投資故事還沒結束,若我們再等待一年,到了2021年用個股全年的平均價格來計算報酬率,這時這個投資組合的報酬率來到了10倍,也就是說當年投入一百萬的資金,在二十多年後成長為近千萬市值,而且每年還可以繼續領超過20萬的股息,真的是放的越久領的越多,股價也還能繼續增長。當年的一百萬放了25年,沒再注入新的資金後,這筆投資最後長成了千萬資產,還可以源源不絕地每年貢獻幾十萬的股息,這筆資產對很多人來說都可以當作退休金了。

2023年台股雖然因為全球景氣問題跌掉不少市值,但我們用2023年年底的股價來計算報酬率,整體報酬率依然可以穩定維持在9倍以上。所以,長期投資的威力是不是很驚人呢?股災中一次跌掉30%還會讓你恐懼嗎?股票投資真正的風險不在於股價下跌,而在價值的永久損失;而買到好公司,你的風險並不是在股災中的股價損失,那根本不是風險,因為真正的價值都會在未來恢復,還以倍數還給你!

當年這一百萬的投資組合如果不賣,持有不動超過20年將成長為近1,000萬,這筆投資25年含所領到的股息粗估至少200萬以上,現在每年還能繼續帶來十幾萬的股息,每年還越領越多。若是把每年股息再投入買進更多的股票,那報酬率及每年領到的股息將更為驚人。

如果你認為我是運氣好有挑到台積電(台積電報酬率是誇張的24倍),那我們拿掉台積電,只計算日月光、巨大、統一、宏碁的報酬率,平均也會有5.5倍的報酬,這依然是完勝大盤的報酬率,你覺得這是運氣可以說明的報酬率嗎?

4.比你想像中簡單的投資旅程,你需要的只是耐心

所以,投資真的很難嗎?以當年一個對瘋狂股市泡沫毫無警覺性、對股市多空週期缺乏經驗、也不知怎麼挑到十倍股的股市菜鳥來說,要建立一個二十年可以成長十倍的投資組合應該是痴人說夢。 財經傳訊《能力圈選股,投資致勝的關鍵:善用你的能力圈,只買你懂的,只做你會的 讓切老幫助你徹底釋放內在的投資潛能》

我當年甚至不知道要檢視一家企業的成長率、毛利率、營業利益率、股東權益報酬率等數據,也沒有護城河的清楚概念,但這個由新手建立的投資組合卻做到了。這個經驗對我影響很大,讓我知道投資其實沒有想像中難,真正難的地方是願意等待,並願意忍受波動。

這個投資組合只是挑選了幾家產業中的龍頭股,有幾家公司的成長率甚至很普通,例如統一和宏碁,而中精機在買進不到一年就破產下市了,但這損失的20萬並無損整體報酬率。在20年的時間裡這些公司多數都完成規模增長,特別是台積電和巨大,創造了16至20倍以上的報酬,帶起了整體績效。這結果完全符合82法則,也符合巴菲特所說的:「野草會在鮮花盛開的時候枯萎,隨着時間的推移,只需少數勝利就能創造奇蹟。」(The weeds wither away in significance as the flowers bloom)。

※免責聲明:本文僅為個人投資觀點與紀錄,並非建議。申購前自行評估風險,並詳閱公開說明書。※

(本文摘自財經傳訊《能力圈選股,投資致勝的關鍵:善用你的能力圈,只買你懂的,只做你會的 讓切老幫助你徹底釋放內在的投資潛能》,作者:謝毓琛(切老))