6個股「其一檔還下市」抱20幾年…一百萬翻成一千多萬！ 切老：拿掉台積電報酬也還有5.5倍

成功並不難，難的是等候

我在鼓勵投資人以投資組合的概念來投資時，最常聽到的就是萬一這個投資組合失敗了怎麼辦？萬一買到宏達電呢？這時候，我最喜歡以我在研究所時為我母親所買的股票為例子。你真的以為選股很重要嗎？事實告訴我並非如此。

1.短暫的少年股神

1998年時，我還是股市經驗非常有限的年輕研究所學生，真正的投資經歷很短，唯一讀過的投資理財書籍是黃培源所寫的《理財聖經》，書中最有名的就是他那句「隨時買、隨便買、不要賣！」我們當時將這很好記的格言奉為圭臬。

1997至1998年時的台灣股市正值台灣電子股非常熱絡的時期，股市是超級大多頭，幾乎買什麼漲什麼，連菜市場裡的大媽、學校裡大學生都瘋買股票。

當年連從來沒有股市投資經驗的同學們都成了少年股神，很多同學還幫家人買起了股票，而且短短幾個月的績效，都是非常驚人的數十趴甚至翻倍。我在自覺績效還不賴的自信下，也自告奮勇跟家人說我可以協助規劃投資。於是，我老媽拿出了一百萬讓我來操盤家庭投資。

自己投資和幫家人投資的考量當然是不同的，自己可以冒點風險，但家人的資金一定要以穩健為考量。我在研究過《理財聖經》裡的投資建議後，決定以均衡的投資組合來幫家裡做股票投資。我將資金大致分成六份，盡量挑選不同產業的龍頭來分散風險，最後挑到以下六支股票做投資，分別是：台積電、日月光、統一、巨大、宏碁和中精機。

幫家人規劃完這個投資組合後沒多久，隨著台股上萬點後報酬率馬上跳升到三、四十趴，我當時真以為自己是少年股神，我老媽甚至想再多放點資金進來，孰不知大難將至，這不過是瘋狂派對的尾聲。

隨著後來的亞洲金融風暴，台股崩盤了，台股從最高點的10,116點暴跌到3,411點，台積電從最高173元跌到剩下56元。我給家人規劃的這個投資組合馬上變成了負報酬，更慘的是其中的兩張中精機還因此破產下市，帳面從獲利數十萬變成虧損數十萬，我這個股神變成了魯蛇。

不過，一開始便以長期投資為初衷做投資規劃的我，還是盡力說服老媽繼續堅持長期持有。而我自己則因為即將出國讀書，想想反正手中的股票也剩沒幾萬元，乾脆全部停損出清。

2.坎坷的第一個十年

而家人的這筆投資一放就是10年，一路熬過了美國網路科技股泡沫化、SARS危機、經濟衰退等事件，好消息雖然不多，但這個組合卻還是不知不覺地長大了。台積電因發股票股利從一張變成了5.84張、兩張日月光更成長為十多張。到了2007年，台灣股市在雙D和太陽能產業蓬勃發展下又重現生機，台股在2007年再次接近萬點，家人的這個投資組合也終於賺錢了，大家引領期盼台股可以再創歷史新高。

但萬萬沒有想到，2008年又發生了美國次級房貸危機，風暴擴及全球，台灣股市再次崩盤腰斬。台股從最高的9,859點，暴跌至3,955點，台積電跌得還比1998年的最低點59元還慘，只剩下36.4元。

其實當時結算損益，含股票市值及所領的股息，家人的這筆投資還是賺錢的，但我母親這時再也受不了，十年來遇到兩次風暴，不是說股票比較好賺嗎？結果十年來熬得這麼痛苦還沒賺多少錢，不如放在定存或房地產。

就算我再三勸阻，我那位覺得自己已經認清事實的老媽，仍然堅持出清所有股票，賣到一股不剩，這筆投資組合的十年成長之路就此正式結束。但後來的故事發展卻出乎我們意料之外，我們熬過了最辛苦的前10年，卻錯過了後面最精彩的10年……

3.未走完的第二個十年的驚人績效

在慢慢遺忘這個已經結束的投資組合後，我在2020年3月的新冠股災中好奇地想計算一下，這個投資組合如果都不賣出的結果會如何？我重新計算了一下這筆投資含股子及股息後的報酬率，結果十分出人意料之外。

2020年全球股市因為新冠疫情衝擊而崩跌，台股從2019年12月27日創下歷史新高12,682點後，到了2020年3月最低跌至8,523點，跌幅為32.79%。就算股市如1998及2008年一樣崩跌超過了30%，但我幫我老媽所規劃的這筆投資組合，竟然還是有超過5倍的回報率。

而且，要提醒大家，這個回報率還是少計算很多股息的，因為每年增加的股子也會放大股息，真的要仔細計算會非常複雜。所以我只好粗略計算股票不再發放股子後的股息，有近10年的股息並沒有正確計算股子的倍數效應。

此外，若將每年領到的股息再丟回股市繼續累積持股，那報酬率將更為驚人。而同期的台灣加權指數從1998年的最低點到2020年3月的低點也只漲了約144%（3,488點至8,523點）。

客觀來說，我們應該要看加計股息的「台股發行量加權股價報酬率指數」，但因為這個指數從2003年開始才有數據，我們只能計算從2003至2020年3月的報酬率，加計股息後大盤的報酬率也只漲了223%（從5,015點至16,228點），雖然少了前5年的報酬，但我們基本上還是可以確定，這個我當年以青澀的選股方式幫家人配置的投資組合的長期績效，遠遠勝過大盤。

一個投資組合在股災中崩跌掉超過30%的價值，對持有超過20年的長線投資人來說還有什麼影響嗎？依然是五倍起跳的報酬率，如果我老媽仍持有這個投資組合，她應該還是可以每天開心吃飯，每晚安然入睡吧？原來持股十年和二十年的差別就在這裡，第一個十年，企業都有可能因為重大經濟風險而遭受嚴重打擊。然而，在第二個十年後，企業的規模增長已經讓你的投資成長為大樹，已經經得起任何風吹雨打，依然可以屹立不搖。

而不要忘了，上面這個報酬率是我們在台股新冠股災崩盤時計算的數字，個股的激烈波動一定是高過大盤的，而股價的激烈波動對報酬率的影響很大。若我們再耐心點等到2020年的年底（12月31日），當股價漸漸反彈回來，再重新計算一下報酬率。在股災發生的九個月後，報酬率來到了890%，近9倍的報酬率，這是不是太超乎原來的想像了呢？

我們的投資故事還沒結束，若我們再等待一年，到了2021年用個股全年的平均價格來計算報酬率，這時這個投資組合的報酬率來到了10倍，也就是說當年投入一百萬的資金，在二十多年後成長為近千萬市值，而且每年還可以繼續領超過20萬的股息，真的是放的越久領的越多，股價也還能繼續增長。當年的一百萬放了25年，沒再注入新的資金後，這筆投資最後長成了千萬資產，還可以源源不絕地每年貢獻幾十萬的股息，這筆資產對很多人來說都可以當作退休金了。

2023年台股雖然因為全球景氣問題跌掉不少市值，但我們用2023年年底的股價來計算報酬率，整體報酬率依然可以穩定維持在9倍以上。所以，長期投資的威力是不是很驚人呢？股災中一次跌掉30%還會讓你恐懼嗎？股票投資真正的風險不在於股價下跌，而在價值的永久損失；而買到好公司，你的風險並不是在股災中的股價損失，那根本不是風險，因為真正的價值都會在未來恢復，還以倍數還給你！

當年這一百萬的投資組合如果不賣，持有不動超過20年將成長為近1,000萬，這筆投資25年含所領到的股息粗估至少200萬以上，現在每年還能繼續帶來十幾萬的股息，每年還越領越多。若是把每年股息再投入買進更多的股票，那報酬率及每年領到的股息將更為驚人。

如果你認為我是運氣好有挑到台積電（台積電報酬率是誇張的24倍），那我們拿掉台積電，只計算日月光、巨大、統一、宏碁的報酬率，平均也會有5.5倍的報酬，這依然是完勝大盤的報酬率，你覺得這是運氣可以說明的報酬率嗎？

4.比你想像中簡單的投資旅程，你需要的只是耐心

所以，投資真的很難嗎？以當年一個對瘋狂股市泡沫毫無警覺性、對股市多空週期缺乏經驗、也不知怎麼挑到十倍股的股市菜鳥來說，要建立一個二十年可以成長十倍的投資組合應該是痴人說夢。 財經傳訊《能力圈選股，投資致勝的關鍵：善用你的能力圈，只買你懂的，只做你會的 讓切老幫助你徹底釋放內在的投資潛能》

我當年甚至不知道要檢視一家企業的成長率、毛利率、營業利益率、股東權益報酬率等數據，也沒有護城河的清楚概念，但這個由新手建立的投資組合卻做到了。這個經驗對我影響很大，讓我知道投資其實沒有想像中難，真正難的地方是願意等待，並願意忍受波動。

這個投資組合只是挑選了幾家產業中的龍頭股，有幾家公司的成長率甚至很普通，例如統一和宏碁，而中精機在買進不到一年就破產下市了，但這損失的20萬並無損整體報酬率。在20年的時間裡這些公司多數都完成規模增長，特別是台積電和巨大，創造了16至20倍以上的報酬，帶起了整體績效。這結果完全符合82法則，也符合巴菲特所說的：「野草會在鮮花盛開的時候枯萎，隨着時間的推移，只需少數勝利就能創造奇蹟。」（The weeds wither away in significance as the flowers bloom）。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

（本文摘自財經傳訊《能力圈選股，投資致勝的關鍵：善用你的能力圈，只買你懂的，只做你會的 讓切老幫助你徹底釋放內在的投資潛能》，作者：謝毓琛（切老））