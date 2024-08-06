00878上次股災跌21%、昨跌13.26%...低點還沒到？達人：質押小心睡公園

＊原文發文時間為8月5日

今（5）日的跌幅真是令人嘆為觀止，不知明天會不會反彈一下！但這邊提醒大家幾件事，這波跌幅已經堪稱為股災，由於之前面臨股災的一些經驗，可以提供大家參考！

股災跌幅過去的經驗，僅可供參考，不一定是底線。回想那一年在美國股市，連續下跌，美股又沒有上下限，跌到後來，只有一句話：沒有最低，只有更低！

我這邊附上一張台股表格，內有一些較常看到的股票ETF及債券ETF的這一波到目前的跌幅，這一波會跌到哪裡？我不知道，但我可以告訴你，上一次股災，00878約跌-21%，目前是-13.26%。

所以，當越往下時，承接的風險就越低，只是看你敢不敢，還有要如何配置！記得，要留點錢過活，畢竟現在公園的位置很搶手！

另外特別提醒一件事，有質押的朋友留意一下，上次有提醒只要高於最低維持率20%即可，今天的暴跌，讓我重新計算一下，假設你是沒有現金，想用股票去拉高維持率的朋友，改成160%就要買一些股票等，且不能拿去借錢。

為什麼呢？因為兩個原因，像今天的跌幅是之前的2倍，反應時間就縮短一半；第二個原因，買股要兩天後才能交割，若是像今天這種跌法，假設連跌3天，就會跌超過20%。

所以，若是原本的規劃150%開始補的計畫，會比較緊張。

最近，大家要每天看一下質押維持率，比較妥當！

如果是元大證金，低於140%就要補到180%，才不會留紀錄（我印象是這樣，若有錯請告知！），若是一般券商，如果不想買股票補，等到破130%補現金，應該也不會怎麼樣！因為每一家規則不同，以各家業務員說的為準，以上僅供參考！

最後，祝大家操作順利，度過這一次大跌！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲泰北哥聊財經授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。