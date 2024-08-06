今天台股比昨殺1807點還要「殘忍」？ 狄驤：止穩反彈建立在散戶的眼淚上

今天的盤勢只能用兩個字形容「殘忍」，其程度更勝前一天崩跌2000點的狀況...

昨天800多檔個股跌停，成交量並不大，意味著許多投資人維持率不足，不但跑不掉，券商也沒辦法強制平倉，因為跌停了沒人能接。

所以今天我們又看到了一波慘烈的去槓桿走勢，券商強制平倉造成中小型股大跌，引發更大的恐慌賣壓，形成新一波多殺多，這也是我提醒大家，現階段只是反彈，還不宜過早認定為回升的原因。

然而，最殘忍的地方就在於，市場的止穩和反彈，都是建立在散戶的眼淚上，融資和質押借貸被斷頭或被嚇出場後，籌碼變得非常乾淨，這時就是手握現金的投資人和主力進場的好時機。

因此，台股今日波動非常劇烈，開高走低下跌千點，再從底部反彈 500點，台指期的震幅就更加誇張，而這些線圖的變化，背後其實在反映許多投資人的血淚，這就是我說的殘忍。

總之，台股槓桿被清洗的差不多後，未來我們有較高機率看到台股進一步止穩，並可以密切觀察回升的狀況，這部分還要追蹤企業財報和經濟數據等變化。

而殺在低點，或不得不出場的投資人也不用氣餒，只要沒有畢業，可以先把心靜下來，耐心等待股市落底，必然可以東山再起。

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