股市大跌、債券避險上漲...加上降息買債穩了？3風險常遭忽略：通膨都扛不過

【文．玩股小博士】

距離FED九月的預期降息時間越來越近，你卡債多年了嗎？還是準備要來當美國政府的債主呢？

大家都說降息在即，不管有買還是沒買的，至少都要參一腳，才能享受到債券大多頭行情，除了穩定領息之外，降息後的市場資金也可能湧入債市，有機會拼到價差。

讓我再問一次，你買債券是為了什麼？

只是期待降息的上漲，如果真的動機是如此，那麼這樣的原因非常弱。因為降息期間，投資商品可不只是債券上漲而已呢！

股市、房市才是最兇的爆發資產，否則2020年FED直接暴力降息歸零，怎麼沒人大買債券？反而是恐慌的看著股市、房市爆衝？但也不是都沒有，例如富邦金、國泰金、開發金、潤泰新這些債券型的金融股，受惠股債房大漲而不斷處分資產，帶動EPS跟著創新高。

其實很多人都不太懂債券是什麼，這邊首先說明一下，現在市場說的債券主要是美國政府公債，因為那是美國背書，倒債風險當然是最低，所以不只是台灣壽險業大買，全世界資金都在買美債，但這些機構是在資產配置，而不是搞價差而已，對於一般人來說，如果只是想吃豆腐而已，那麼你必須思考三件事情。

第一是利息縮水：很多人只有債券穩定領息的認知，但疏不知那些利息其實會跟基準利息浮動。

簡單來說，債券利息會跟著市場利率行情走，所以現在升息末端，債券ETF持續買進升息期間的高殖利率債券是很棒，但接下來如果遇到降息循環呢？當然也只能買進利息縮水的債券。

如果降息循環越長，這就會導致債券ETF買進更多低利率債券，這長期就會讓債息縮水，所以大家說的穩定利息這件事情沒錯，但重點是利息會減少，這件事就很少人提了。

第二是價差不一定：專家都說債券穩了，2023年絕對是降息的啟動，2022年先卡位債券就對了，到時候可以領息又賺價差，結果就是你知道的，買在高點直直落。

越晚買的人，殖利率越高，所以「反彈價差」也不一定，畢竟市場隨時都在變，FED也在2023年早就想降息，結果總經數據不允許，2024年又一路拖到第三季才出現第一次可能降息的機會，這也等於折騰了兩年，如果一直早早進場就只是等待價差，那麼非常抱歉，你不只買高點，連通膨都沒辦法對抗，等於有多重壓力。

第三是資產配置：說到有錢人持有債券，那個也只是人家的資產配置一環罷了，平時屬於避險部位的其中一個選項，主要並非期待債券能上漲，而是穩定領股息為主。

加上債券漲跌難以預料，買進之後也是長線投資，上漲就當作碰運氣。不然如果債券這麼棒，為何股神巴菲特都沒買？而是推薦大家買進大盤ETF？

他頂多就是玩一點短債而已，至於台灣身家破億的有錢人買債券，也只會買到總資產的一成多，反觀股票、房產、現金則分別配置兩成以上，所以有錢人都是「配置」債券，而不是想靠債券翻身或賺價差。

如果你能接受上面三點，再來考量佈局債券，也要記得衡量自身的投資策略，才不會因此而失去更多投資機會。

【文．玩股小博士】

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：債券ETF三大迷思破解！關於利息與價差的秘密...