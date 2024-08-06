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幸好「分批買進」因為「高點全押」抱不住？ 專家解析4問題：分太多次恐浪費時間成本

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

股市下跌，這時看到有人說類似像這樣的話：「還好上個月決定分批買進，不然all in在高點，現在下跌就沒錢加碼了，可能就會抱不住」。

在有一整筆較大資金，一次都投入心理壓力太大的時候，採用分批投入是沒問題的，只要不要分批時間太久，浪費太多時間成本就好。

但，上面的敘述其實隱含了一些問題：

1、雖然分批買進一開始的平均風險比較小，但其實分批投完就未必了。前述的例子是剛好all in的時間點在股市高點，但如果是反過來，比如all in台股ETF的時間點在半年前，而另個選擇是每個月一次分成6批買進，結果就是一路愈買愈高，這時遇到大跌，all in的反而還是正報酬，而分批買的變成負報酬，分批買的心裡壓力還比較大。

2、下跌時沒有錢可以加碼，可能就會抱不住，那其實代表的是，下跌時那個能加碼的錢根本不該都拿去加碼。因為拿去加碼之後，再繼續跌，可能就抱不住。

3、如果是這樣的話，很可能代表一開始設定的資產配置是有問題的，資產配置是為了長期持有而設定的。分批投入只能解決剛開始短期的信心不足問題，如果一個配置會讓你在下跌時抱不住，那分再多批最終也沒辦法解決問題。

4、所以綜合來看，如果一個投資人必須要有現金（如果債券也可以達成目標當然更好，預期報酬較高，但這點每個人能安心的條件不同）在手，遇到特定比例的下跌才抱得住，真正能解決問題的作法不是分批投入，而是一開始就在投資的資產配置中（不包括日用金急用金），設定一定比例的現金（或債券），這部分的現金不該用來任意加碼，而是固定保留一定比例，讓自己能長抱，真的要加碼，加碼的上限最多就是設定好要再平衡的時候，依比例投入一小部分，這樣低風險部位就會至少維持長持，心理上所需的合理比例，才真的能不在下跌時被迫賣出。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 投資人 資產 風險

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