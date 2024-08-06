大盤2萬點保衛戰...散戶恐慌拋賣持股 存股人8原則見綠加碼：看不上短期價差

＊原文發文時間為8月5日。

今（5）日台股又下殺超過一千點，兩萬關卡岌岌可危，投資人恐慌情緒蔓延。有沒有覺得很奇妙？上個月還對股市前景充滿信心想買進股票的投資人，一下子變成奪門而出，急著趕快拋掉股票換取心安的災民。

我來安定一下軍心，也重新闡述一下我的投資理念，希望能幫助你調整心情，用更宏觀的角度來看股市的劇烈波動。

跟那些很靈活的投資人不同，我是以整個投資組合來賺取我的長期報酬，而我把手中的股票當作是長期資產，沒資金需要我是不會隨意賣出的，也對賺短期價差毫無興趣。

因為沒有足夠的靈活度和判斷力，所以我平時思考的不是該不該獲利了結或停損，而是思考投資組合中有沒有買錯的、風險太高的，或佔比太少或太多的股票。

我主要的投資工作就是微調投資組合的方向，我必須信任我的投資組合在未來的成長性，而不是瞬息萬變的市場資訊和極度波動的股價。

此外，我買進的標準不是總經、也不是大盤變化，而是我自己設訂好的目標價。有好的價格就補進，特別是買太少的就繼續補，讓它的比重能達到我理想的目標水位；而風險太高的或未來幾年成長性可能不如預期的就減碼，減少它們在投資組合中的比重。

我相信一家優秀企業長期是可以實現規模增長的，所以我放棄賺取價差，專注在賺取企業的成長複利，而當我把一家公司股票長期的漲輻和跌幅全部吞下，我投入的資本最終就會跟這些好公司一樣實現規模成長。

既然不賺短期價差，也沒有要賣掉股票獲利了結，那當我持有的公司股價大跌對我有啥壞處呢？有更低的價格可以補貨何樂而不為呢？只要公司股價在我想要賣股前（可能是五年十年後了）來得及上漲就可了，這段時間的漲跌其實沒有那麼重要。

而這個簡單的投資方法讓我平時可以保持心情平靜，雖然這個投資組合偶爾在兩三年間表現不如預期，但拉長到三至五年以上，幾支股票超乎預期的表現通常會讓我的資產成長的比我預期得更快。

透過這個簡單的方法，我在去年提早完成了我原來預設的退休金目標，而今年更進一步讓資產爬升到另一個不在我今年甚至明年預期的水平。時間拉得越長，我就越相信我的投資方法有效，我放手讓優秀企業來幫我賺錢，而不是靠自己有限的操作技巧和不準確的預測能力。

我的投資信念很簡單：

1、只買長期能增長的好公司

2、不賺價差，專注在規模增長

3、用投資組合賺取整體報酬

4、用五至十年來看投資績效

5、相信82法則，少數的成功就可以改變資產規模

6、不管多空，持續買進

7、信任優秀企業，保持樂觀

8、保持耐心，相信上帝會祝福我的投資理念！

你在投資上是否有信念？是否有你長期演化出來的獲利模式？如果有，就算偶爾遭遇不如預期的逆風，持續堅持做對的事，最終你就能得到豐厚的回報！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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