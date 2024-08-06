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台股史上最大跌點 證交所救市仍觀望

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台股5日暴跌18072點，跌破2萬元大關，收在19830點，創下台股史上最大跌點。（中央社）
台股5日暴跌18072點，跌破2萬元大關，收在19830點，創下台股史上最大跌點。（中央社）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

台股5日暴跌1807點，跌破2萬元大關，收在19830點，創下台股史上最大跌點、也是收盤最大跌點紀錄。證交所緊急舉辦記者會穩定民心，總經理簡立忠表示，受到美國經濟數據不佳與中東情勢影響，導致台股下跌，但目前為止還沒有具體的方案，強調「會在必要時將採取穩定市場措施」。

台股將回歸基本面

金管會主委彭金隆5日接受媒體聯訪時指出，台股與國際股市有高度連動，尤其受到國外經濟數據，大型科技股財報表現問題，中東地緣政治等諸多因素，影響到整體股市。他強調，台股過去一段時間的漲幅是全亞洲最高，當然今日的跌幅也非常大，但相對來看台灣股市表現，韌性相對還是較強。

他指出，台灣產業的基本面相當不錯，經濟成長率將近4%、出口連續八個月正成長，台灣的經濟環境與全球不盡相同，但股市因為全球連動而出現大幅下跌，呼籲投資者回歸基本面理性評估，關注國內企業的表現與財報等數據，一旦股市出現非理性下跌時，還是會請相關單位祭出補救措施。

美國、中東衝擊台股

簡立忠表示，國內股市受到美國經濟數據不佳及中東局勢緊張影響，今台灣發行量加權股價指數收盤指數19830.88點，下跌1807.21點，跌幅為8.35%。他指出，亞洲主要市場股市也出現下跌，日本股市跌幅12%、南韓則是8%。

他強調，美國近日公布7月份ISM製造業指數為46.8，7月份非農就業人數相較6月僅新增11.4萬人，且失業率飆至近三年新高，引發市場對於經濟衰退的擔憂，加上中東地區在哈瑪斯領導人哈尼亞遇襲擊後緊張局勢升級，國際地緣政治風險升溫，亦對全球股市產生衝擊。

必要時救市

至於國內資本市場的基本面，簡立忠指出，科技類股與AI類股的熱潮，國內企業增資意願強，出口表現優於預期，國發會公布6月景氣燈號從紅黃燈轉為代表景氣熱絡的紅燈，國內經濟機構也上調預期的經濟成長率為3.85%。

在上市公司部分，他強調，我國6月份全體上市公司營收總計3兆3981億元，較112年同期成長11.83%，代表上市公司經營有著不錯的績效，具有相當的韌性。

證交所表示，將密切注意相關國際事件對台股市場之影響，面對國際情勢造成市場波動，投資人應回歸基本面理性評估，必要時證交所將採取各項穩定市場措施。

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台股 基本面 美國經濟

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