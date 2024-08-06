台股有望反彈？ 仍需看科技股、外資
【台灣醒報記者呂翔禾、簡嘉佑台北報導】
「漲多就是最大的利空，過去只要談到AI，股市的漲幅就是又快又急，上半年台股漲幅就超過28%，「乖離率」過大，就會有回檔的技術面反應。」學者李沃牆5日分析股市二日大跌3千點的原因說，顧問戴肇洋認為台股大跌是心理因素；萬寶投顧創辦人朱成志則認為台股本周有望反彈，但要看外資的融資狀況。
台股5日暴跌近2千點，若加上上周五（2日），等於兩個交易日就跌了將近3千點。證交所總經理簡立忠下午緊急召開記者會表示，這波股市波動主要是美國經濟不景氣、中東地緣政治等國際情勢引發。
漲幅仍聚焦科技業
對此，台灣省商業會顧問戴肇洋受訪時認為，此次台股大跌是因為心理因素，美國共和黨總統參選人川普說要讓美元走貶，很多資金就開始回流美國，導致目前的跌幅有點離譜。另外，AI龍頭輝達近日傳出晶片有瑕疵等不利的消息，也會對台股衝擊。
「美國未來的總統都可能走保護主義！」戴肇洋分析，雖然我國經濟預測機構紛紛將經濟成長率從去年的3.2%紛紛調高到3.8%左右，但也還是靠科技類股的出口帶動，而美國總統選舉對股市也會有很大影響，兩位總統候選人都相對偏向保護主義，他認為不能太過樂觀。
科技股出現回檔
淡江財金系教授李沃牆受訪時指出，近期股市崩跌主要可分為基本面與技術面，從基本面來看，美國經濟表現不如預期，如非農就業數據表現差、預期降息時間延後，還有科技股財報表現不佳，如特斯拉公布財報後，立即崩跌20%，後續一些科技業的財報表現也都不好。日銀升息也導致日股連日重挫，盤中最大跌幅超過3千點；中東地緣政治局勢也引發擔憂，連帶影響股市。
李沃牆說，從技術面來看，漲多就是最大的利空，因為過去只要談到AI，股市的漲幅就是又快又急，上半年台股漲幅就超過28%，尤其台積電漲幅超過6成、鴻海漲將近一倍，「乖離率」（Bias Ratio，判斷股票是不是漲太多或跌太多的指數）過大，就會有回檔的技術面反應。
短期應有管制措施
他擔心，台股至今跌了約3千點，恐怕出現融資斷頭、多殺多的狀況，其實要止跌沒有如此容易，尤其股市崩跌的主因就是信心不足，要等待全球止跌，恐怕沒有那麼快。
「短時間要動用國發基金救市的可能性不大。」李沃牆分析，過去救市的措施市源自於新冠疫情或金融海嘯等事件，股市跌破十年線，使得政府被迫出手，但現在台股基本面表現確實不錯，除非未來還要持續性的崩跌，否則最多只會祭出穩定股市的短期措施。
外資決定台股高低
萬寶投顧創辦人朱成志受訪時則說，外資7月賣超的數量太過龐大，共賣了3523億元的股票，2日也賣超了944億，對比起上半年的買超700億，還有投信業近日買超174億就顯得相差甚遠，因此出現暴跌，且是由外資決定台股的高低點。
他也分析說，外資一邊做空台股、一邊在放空台指期，但5日盤後的台指期小漲1%，代表台股正在醞釀反攻，但還是要看本周外資的融資狀況，如果出現斷頭的狀況（融資維持率低於130%，被券商強制賣出股票），台股融資會快速下降，等到外資的籌碼清理完畢後，台股才有機會進行反攻，止跌回升。
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