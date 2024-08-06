櫃買已死有事燒紙…還能買什麼？ 專家「沒標準答案」：有人愛撿垃圾

櫃買已死，有事燒紙。

這一波修正，櫃檯指數已經回到今年1月的水準，不少個股或族群看起來是「通殺」，直接就是給你跌停，不管財報或前景，處於「基本面失靈」的狀態。

雖然這種跌法是真的很痛，但這種非基本面導致的暴跌，經驗上是長線不錯的買點，因此今天個人還是會維持「分批接刀」的左側買入策略。

當然有的人會問，為什麼不等打底或反彈確認再進場？

我覺得這跟個人的投資策略與價值觀有關，對於價值投資者來說，「危機入市」的逆勢策略是交易的基本邏輯，因為更關注「價值」而非當下的「價格」，因此當價值與價格差距拉開時，買入反而是合理的，只是我個人會基於自己情緒與資金分配的考量，採取分批買入的策略。

至於要買什麼？

我覺得這沒有固定的答案，有的人喜歡「汰弱留強」，有的人喜歡「撿垃圾」，都有它背後的思考邏輯，我自己喜歡撿「未來獲利確定性強」的股票，例如營建股，這樣即使短線套牢，因為未來公司建案完工入帳後仍會有股利分配與基本面支撐，比較不需要經常焦慮股價的變化。

另外槓桿部位的部分，之前已經降槓桿，但跌起來還是痛得讓人落淚，不過面對目前短線波動劇烈的狀況，我就不會考慮加槓桿或抄底了，在下跌的過程中如果槓桿越加越大，有可能在「阿呆谷」提早畢業，這並非我想追求的結果。

投資過程中面臨資產價格波動是很正常的，如果你是新手，希望你這次有充分感受到市場喜怒無常的一面，學會對「風險」戒慎恐懼；如果你是老手，也祝福你能順利闖過這一關，用調整好的心態與手上的優質資產，迎接下一波榮景。

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