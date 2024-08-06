快訊

奧運羽球／拿金牌後終於可以刮鬍子了！李洋IG分享燦笑帥照

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

要回家了！陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

櫃買已死有事燒紙…還能買什麼？ 專家「沒標準答案」：有人愛撿垃圾

聯合新聞網／ 邏輯投資
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

櫃買已死，有事燒紙。

這一波修正，櫃檯指數已經回到今年1月的水準，不少個股或族群看起來是「通殺」，直接就是給你跌停，不管財報或前景，處於「基本面失靈」的狀態。

雖然這種跌法是真的很痛，但這種非基本面導致的暴跌，經驗上是長線不錯的買點，因此今天個人還是會維持「分批接刀」的左側買入策略。

當然有的人會問，為什麼不等打底或反彈確認再進場？

我覺得這跟個人的投資策略與價值觀有關，對於價值投資者來說，「危機入市」的逆勢策略是交易的基本邏輯，因為更關注「價值」而非當下的「價格」，因此當價值與價格差距拉開時，買入反而是合理的，只是我個人會基於自己情緒與資金分配的考量，採取分批買入的策略。

至於要買什麼？

我覺得這沒有固定的答案，有的人喜歡「汰弱留強」，有的人喜歡「撿垃圾」，都有它背後的思考邏輯，我自己喜歡撿「未來獲利確定性強」的股票，例如營建股，這樣即使短線套牢，因為未來公司建案完工入帳後仍會有股利分配與基本面支撐，比較不需要經常焦慮股價的變化。

另外槓桿部位的部分，之前已經降槓桿，但跌起來還是痛得讓人落淚，不過面對目前短線波動劇烈的狀況，我就不會考慮加槓桿或抄底了，在下跌的過程中如果槓桿越加越大，有可能在「阿呆谷」提早畢業，這並非我想追求的結果。

投資過程中面臨資產價格波動是很正常的，如果你是新手，希望你這次有充分感受到市場喜怒無常的一面，學會對「風險」戒慎恐懼；如果你是老手，也祝福你能順利闖過這一關，用調整好的心態與手上的優質資產，迎接下一波榮景。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

槓桿 資產 風險

延伸閱讀

台積電一度跌停…台股盤中狂殺1800多點！ 00878終於見到21塊…等股息落袋為安

台積電一度跌停…台股盤中狂殺1800多點！ 00878終於見到21塊…等股息落袋為安

台股重挫1807點外資賣超才近七百億？ 網曝「大跌真相」：散戶人踩人

千元以下台積電閉眼買？股市重回2020慘況？達人提2關鍵：不必過度恐慌

相關新聞

大盤2萬點保衛戰...散戶恐慌拋賣持股 存股人8原則見綠加碼：看不上短期價差

今天台股又下殺超過一千點，兩萬關卡岌岌可危，投資人恐慌情緒蔓延。有沒有覺得很奇妙？上個月還對股市前景充滿信心想買進股票的投資人，一下子變成奪門而出，急著趕快拋掉股票換取心安的災民。

櫃買已死有事燒紙…還能買什麼？ 專家「沒標準答案」：有人愛撿垃圾

沒有固定的答案，有的人喜歡「汰弱留強」，有的人喜歡「撿垃圾」，都有它背後的思考邏輯，我自己喜歡撿「未來獲利確定性強」的股票，例如營建股，這樣即使短線套牢，因為未來公司建案完工入帳後仍會有股利分配與基本面支撐，比較不需要經常焦慮股價的變化。

千元以下台積電閉眼買？股市重回2020慘況？達人提2關鍵：不必過度恐慌

台積電（2330）5日股價重挫，盤中一度亮燈跌停，收在815元，下跌88元，對大盤指數造成沉重壓力，台指期、電子期更是跌停...

台股2萬點震盪...ALL IN好時機？理財專家3點分析大跌原因：調整比重為佳

最近股市的跌勢兇猛，讓人既興奮又害怕，如果只是暫時的下跌，好像應該All in危機入市，但如果真的要崩盤，那現在進去就剛好被套牢，今天跟大家分享在這渾沌的時刻，我是如何思考。

台股早盤暴漲逾800點重回20,000點 台積電反撲衝高53元開868元

台股6日開盤指數為20,344.39點，上漲513.51點，早盤漲逾800點，最高來到20,640.44點。台積電（23...

日本開盤漲了 台股今天跟進暫止跌？3類投資人操作原則

今天清晨收盤的美股，指數跌幅收斂，稍早開盤的日股上漲，台股經歷昨天的大屠殺後，今天能否較時止跌，備受關注。分析師表示，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。