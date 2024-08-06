外資信心喊話奏效 台積電重返半年線

受摩根士丹利（大摩）及摩根大通等分析師在台積電股價重挫後出具報告仍看好台積電未來發展，尤其摩根士丹利在最新報告中把台積電列為首選股、摩根大通評價台積電目標價1200元後，台積電股價今日果然成為台股定心丸，股價重新站上半年線，開高一度來到873元，市值重新站上22兆元。

據《彭博》周二報導，摩根士丹利的分析師在報告中寫道：「在長期的半導體下行周期中，我們看好台積電的品質和防禦性。」他指出，「確認漲價和人工智慧（AI）資本支出持續走高，應該是（台積電）關鍵的催化劑」。

大摩的報告指出，憑藉漲價，「台積電 2025 年應能實現逾55%的毛利率，並且在海外晶圓廠實現規模經濟後，毛利率將於 2028 至 2030 年逐漸接近 60% 的水準。」

稍早摩根大通證券（小摩）在最新出具的個股報告中，也點出台積電在人工智慧（AI）加速器和邊緣AI領域的領先地位，並在評價中除維持台積電「優於大盤」評價外，目標價更由1080元上調至1200元。

小摩的報告分析，整體而言，預計台積電結構性增長將繼續保持強勁，除了擁有包括N3、N2的強大製程外，還有領先業界的封裝技術。在台積電周期性成長驅動上，由於庫存見底以及未來12個月的復甦，隨著市場需求回升，台積電有望迎來新一輪的增長，而未來趨勢上在AI加速器和邊緣AI領域中也保持近乎壟斷的地位，因此長線展望亮眼。

不過，受到美元恐慌指數攀高及地緣政治衝突及美國經濟軟著陸疑慮升高等因素，台股今日仍呈現劇烈震，台指期指數震幅逾千點。