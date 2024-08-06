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台股40分鐘跌掉809點翻黑 盤中振幅4.93% 靠台積電翻紅

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。 路透社
台積電。 路透社

台股在5日重挫之後，6日開高，一度衝達20,640.44點，上漲809.56點，但40分鐘，大盤就翻黑，一度下滑至19,662.74點，下跌168.14點，盤中高低點振幅達4.93%。

美股周一四大指數收盤，道瓊指數收盤為38,703.27點，下跌1,033.99點、跌幅2.6%；S&P500指數下跌3%；那斯達克指數下跌3.43%；費半指數下跌1.92%。台積電ADR盤初一度重挫10%，但收盤僅跌1.27%，收147.95美元。

台股6日以20,344.39點，上漲513.51點，一度衝達20.640.44點，上漲809.56點，但在開盤40分鐘卻是翻黑，盤中高低點振幅達4.93%；在指數翻黑後，台積電（2330）及聯發科（2454）成為多方拉抬目標，將大盤指數再往上拉升翻紅。

台積電以868元開高，最高達873元，成為大盤上衝的要角，貢獻大盤指數超過300點，聯發科也大漲，約貢獻大盤指數30點。

台積電 台股

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