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國安基金密切關注台股 成交量縮將成最後觸發點

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台股5日單日崩跌1,807點，6日開盤反彈。身為市場最後一道防線的國安基金目前仍低調。據熟悉基金運作人士指出，撇開政治因素，在所有綜合考量中，最後決定進場護盤觸發點往往是「成交量」，縱然連續交易日大跌，但成交量同步放大會被認為是仍有人有信心低接，而今天起若大跌伴隨成交量開始顯著萎縮時，代表投資人信心逐漸潰散，此時國安基金就有相當高的機率進場。

據了解，國安基金幕僚正「密切關注」中，除了關注成交量之外，護盤前的另一重大訊號是經委員會召開臨時會議，據指出，開會不一定會馬上決定進場護盤，但已是重要指標。

據《國家金融安定基金設置及管理條例》規定，國安基金進場須經基金管理委員會討論及決議，當認為已有「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」，才會授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

國安基金以行政院為主管機關，主任委員由行政院副院長兼任，例行委員會議每季定期於1、4、7、10月召開。最近一次於今年7月開會時，國安基金認為台股基本面相當不錯。

此外，政府高層也與國安基金執行祕書財政部次長阮清華保持聯繫，協助提供盤中三大法人買賣超等定期資料，必要時會指示公股基金護盤，知情官員說，如有不理性下跌，或影響市場金融秩序之虞，必要時國安基金才會研議是否有必要出手護盤。

另外，國安基金還會考量的是現階段台股仍在近2萬點歷史高處附近，第一護盤標的台積電股價亦在800元以上高點，由於國安基金可運用總額5,000億元已是最後的子彈，如太早進場「接刀」不只不利護盤，且對後續執行會有沈重壓力。

台股 國安基金 護盤

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