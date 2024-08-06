千元以下台積電閉眼買？股市重回2020慘況？達人提2關鍵：不必過度恐慌

台積電（2330）5日股價重挫，盤中一度亮燈跌停，收在815元，下跌88元，對大盤指數造成沉重壓力，台指期、電子期更是跌停...

此次台積電股價大幅下挫，主要受到美股重挫、伊朗與以色列情勢緊張、日股東證指數重挫7%觸發熔斷等。

有點像是2020年新冠肺炎當時的股市，美股熔斷4次，連巴菲特都是第一次遇到，今（5日）天股市發生的事情都是非常難得一見。

這兩者都引發了全球性的恐慌，導致股市大幅震盪。但是又不太一樣，這兩者之間也存在著經濟上的差異：

經濟基本面不同

2020年疫情爆發時，歷史上沒有遇過新冠肺炎，當時也沒有藥物可以治癒。全球經濟幾乎陷入停滯，企業營運受到嚴重衝擊。

而目前，雖然經濟面臨挑戰，但整體而言仍處於復甦向上階段，且科技創新不斷，為經濟成長提供了新的動力。

市場預期不同

2020年疫情初期，市場對未來充滿了未知和恐慌，全世界封國封城，投資人情緒極度不穩定。

而目前，雖然市場仍存在不確定性，但已不再受到疫情威脅，市場對未來經濟的預期已經有所改善。

除了外部因素的影響，台股的暴跌也與心理因素有關。

先前台積電以及許多股票股價持續上漲，出現了「今天不買，明天更貴」的氛圍，投資人追逐漲勢的心態加劇，dcard上很多人詢問 質押、信貸等，想要押入更多的資金在股市。

然而，當市場出現逆轉跡象時，這種恐慌情緒迅速放大，導致股價大幅下跌。

所以，不要開槓桿、分散投資、用閒錢投資，能保我們較不容易不受到股市波動的影響。

不過這類老生常談的事情，只要在大跌的時候才會被注意...

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