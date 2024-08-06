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台股2萬點震盪...ALL IN好時機？理財專家3點分析大跌原因：調整比重為佳

聯合新聞網／ 預算先生 萊恩
股市近日震盪，一度跌破2萬點大關。台股示意圖／聯合報系資料照
股市近日震盪，一度跌破2萬點大關。台股示意圖／聯合報系資料照

最近股市的跌勢兇猛，讓人既興奮又害怕，如果只是暫時的下跌，好像應該All in危機入市，但如果真的要崩盤，那現在進去就剛好被套牢，今天跟大家分享在這渾沌的時刻，我是如何思考。

1、釐清原因

這次股市下跌，主要的原因有以下三點：

1、川普當選機率大增，對中國的強硬策略可能使市場面臨衰退

2、聯準會降息的機率增加，增加了市場的不確定性

3、企業的財報結果不如預期，尤其是銀行和半導體公司

這幾點都是「長期」影響，而且發生機率很大，未來我並不看好股市會繼續噴發。

2、調整比重

既然知道未來下跌的機會較高，那就可以適時調整投資組合，讓原本的攻擊型組合，調整成防禦型組合，保留多一點現金，之後可以逢低加碼。

攻擊型 -> 防禦型

股票 70% -> 40%

債券 20% -> 40%

現金 10% -> 20%

3、保持紀律

我相信沒有人能100%的預測市場，所以保持紀律定期定額買入，是最重要的事，不要因為股市下跌就不敢投入。

下跌就像股市在促銷大拍賣，是難得能搶便宜的時機，但也不要只想買最低點，很多時候沒進場，會比進場的獲利更糟。

結語

股市下跌是市場的正常現象，不需要太過擔心，如果把時間拉長來看，股市是一條長長往上的曲線，基本上穩定投資都會賺錢，重點在於你的心態穩不穩定，下跌才是真正考驗的開始，巴菲特曾說：「海水退潮之後，就知道誰在裸泳」。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲預算先生 萊恩授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 川普 巴菲特 美股 聯準會

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