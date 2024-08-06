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台股早盤暴漲逾800點重回20,000點 台積電反撲衝高53元開868元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

台股6日開盤指數為20,344.39點，上漲513.51點，早盤漲逾800點，最高來到20,640.44點。台積電（2330）開盤價為868元，上漲53元。日經指數今早開高走高，早盤漲幅逾8%。

群益投顧表示，急跌過後有望出現賣壓竭盡的反彈，形成第一隻腳，但是半年線、季線都是將面臨的層層壓力；下方則留意年線1萬9千點。台股快速去槓桿，短線有可能見到相對低點，並嘗試跌深反彈，可以利用反彈行情汰弱留強和調整部位。對於選股沒方向的投資人，可以先將一部份資金分配至ETF或大型權值股，避免錯失在低檔布局契機。

操作題材可留意：

1.低接權值F4獲青睞─5日零股交易1,539.97萬股創史上零股最大交易量；從成交金額前十大標的依序為台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、廣達（2382）、元大台灣50正2（00631L）、台達電（2308）、元大高股息（0056）、世芯-KY（3661）。

2.日圓升值工具機業喘一台灣機械公會理事長莊大立最近表示，日圓持續升值，台廠競爭力提升有助下半年接單。緊接著黃仁勳有可能參加8月21~24日台北自動化工業大展，再加上8月下旬北京將舉辦世界機器人大會，工具機業被冠上機器人概念股，有借題發揮機會。

周一（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,703.27點，下跌1,033.99點、跌幅2.6%；S&P500指數下跌3%；那斯達克指數下跌3.43%；費半指數下跌1.92%。台股ADR盤初一度重挫10%，但收盤僅跌1.27%，每股收盤147.95美元，換算並折合台幣後為每股965.97元，較台北交易股票溢價率為18.52%。

投資人對美國經濟放緩和科技類股過熱的擔憂日益加劇，而且蘋果股價因「股神」巴菲特縮減一半持股的消息急挫；標普500指數一度下跌超過 4%，觸及5,119.26點的當日低點；那指和費半指數盤中一度重挫6%。在數據顯示美國7月ISM服務業指數重新擴張，從四年最低水準反彈，訂單和就業增加，緩解了外界對經濟的擔憂，主要股市指數應聲收斂跌幅。

蘋果股價收盤重挫4.8%，但跌幅比盤中的10%收斂；輝達重挫6.36%，但跌幅比盤初暴跌15%收斂。微軟和Alphabet分別重挫3%、4%，被稱為華爾街「恐慌指數」的Cboe市場波動率指數（VIX）竄高64.9%至38.57，為2020年10月28日以來最高。標普500指數的11個主要類股全部下跌，科技類股領跌。

三大法人周一集中市場合計賣超1,034.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超687.7億元，投信買超178.1億元，自營商（自行買賣）賣超183億元，自營商（避險）賣超342.1億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局10.82億元偏空部位，自營商則布局7.08億元偏空部位。選擇權未平倉部分，8月W1週選價平近九檔賣權最大未平倉下降2,100點至19,900點，買權最大未平倉下降1,600點至20,700點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤大幅減碼5,421口空單，日盤則減碼2,454口空單，未平倉淨空單降至39,969口；十大特定法人減碼1,080口空單至21,698口。

外資 未平倉

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